Sardent poursuit la dynamisation de son centre-bourg

Sardent n'a plus de bar restaurant depuis plus d'un an et demi. Dans une semaine, ce manque sera comblé. Un établissement, géré par un couple de Creusois, ouvrira près de la place de l'église. L'ouverture est attendue avec impatience par les habitants.

Sardent. Son salon de coiffure, sa petite supérette, son garagiste, sa boulangerie, sa pharmacie, son médecin (arrivé l'été dernier). Un bourg plutôt dynamique, mais il manquait quelque chose dans le paysage. "Il manquait un lieu convivial comme un bistrot. Il n'y a pas si longtemps, il y en avait trois. Ca mettait de la vie" se souvient Daniel, un habitant de Sardent. Le dernier bar restaurant du village n'a pas survécu au premier confinement. Il a fermé en juin 2020. La commune, propriétaire, en a alors profité pour faire des travaux de rénovation et mise aux normes, pour près de cent mille euros. Aujourd'hui le chantier est terminé, les nouveaux gérants trouvés. "Les petites Canailles" ouvrira le 1er mars. Pour le plus grand bonheur des Sardentais donc.

Enfin un lieu de convivialité

"C'est une très bonne chose, d'autant que la place est bien vide ces derniers temps, admet encore Daniel. Ca ne peut qu'apporter de la circulation et un endroit pour se retrouver un peu, de temps en temps". Et ce n'est pas Sylvie qui va le contredire : "C'est génial, parce qu'avec le Covid, les gens ne sortent plus, ne se parlent plus. Là, je pense que ça va faire quelque chose de bien".

Les gérants, Bernadette et Alain Dufossé, sont déjà sollicités ! "On a vu des gens passer, enthousiastes, qui disaient "ah ouais ils vont ouvrir et on pourra boire un petit chocolat ou un petit café" se réjouit Bernadette. "Le téléphone a déjà sonné, des gens s'arrêtent, des associations aussi m'ont déjà contacté pour avoir des repas. J'ai beaucoup de retours" témoigne Alain.

Le couple a une expérience dans la restauration : elle a été serveuse il y a quelques années, lui compte plus de 30 ans d'expérience derrière les fourneaux. Il ne travaillera que des produits frais en circuits courts. Se lancer à son propre compte, "à 48 ans, c'était maintenant ou jamais" reconnaît Alain Dufossé. Lui et son épouse n'appréhendent pas le contexte sanitaire. "Il faut bien tenter l'aventure, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On est sur une commune qui est très dynamique avec des petits commerces. Tout est réuni pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions".

Un autre lieu de vie à la fin de l'année

La commune se donne en tout cas les moyens pour faire revivre cette place face à l'église, à l'entrée du village. L'ouverture de ce bar restaurant n'est d'ailleurs que le début de cette dynamisation, parce qu'en fin d'année "on va faire descendre l'agence postale communale dans le bâtiment à côté de l'église. On y créera également un espace pour faire du télétravail, le cabinet médical intègrera cette structure et on sera labelisé avec le dispositif France Service" précise le maire, Thierry Gaillard.

La façade des "petites Canailles" n'attend plus que son enseigne ! © Radio France - Valérie Menut

Le bar restaurant "Les petites canailles" (place du docteur Vincent à Sardent) ouvrira le 1er mars prochain. Le premier café sera servi à partir de 7 heures. Le commerce a une capacité de 36 couverts et disposera d'une terrasse.