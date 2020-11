Sargé-lès-le-Mans : manifestation contre l'extension de la Zac de la pointe

Alternatiba a appelé à une manifestation nationale ce mardi contre " la réintoxication du monde". En Sarthe, le rassemblement a regroupé une trentaine de personnes, zone de La Pointe, route de Bonnétable, où se trouvent notamment les magasins Grand Frais, Fenouil Biocoop ou encore des pompes funèbres, un cuisiniste, et une salle de gym. Une zone de huit hectares qui va prochainement doubler.

Une extension prévue depuis 2008

Cette zone existe depuis 2008. Il s'agit surtout d'une ZAC de huit hectares avec de nombreux artisans. Elle emploie 300 personnes selon le maire de Sargé-Lès-Le-Mans, Marcel Mortreau. Son extension de huit hectares a été prévue dès la création de la première zone. L'enquête d'utilité publique a été validée cette année, la viabilisation va démarrer en mars et les nouvelles PME devraient s'implanter au second semestre 2021. C'est Cénovia, qui gère les installations des entreprises sur la zone. Selon le maire, sept projets sont en cours de finalisation soit les deux tiers de la surface. Concernant les terres agricoles, le maire de Sargé-lès-le-Mans et également vice-président à Le Mans Métropole rappelle que l'agglomération a rétrocédé près de 400 hectares de terres agricoles cette année dans le nouveau PLU. Sargé en a d'ailleurs donné une dizaine.

Le terrain de huit hectares de la future Zac à Sargé-lès-le-Mans © Radio France - Christelle Caillot

Contre les zones commerciales et pour préserver les terres

Les manifestants ont dénoncé l'extension de cette zone et plus généralement, le développement des zones commerciales sur l'agglomération du Mans, ainsi que l'abattage des arbres, et le déficit de terres agricoles.

Une trentaine de personnes mobilisées contre l'extension des zones commerciales dans l'agglomération du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Un mur anti-buit pour les riverains

L'extension de cette zone sera réalisée avec un mur anti-bruit végétalisé qui sera installé route du chêne. Un merlon de terre, (levée de terre pour éviter les bruits) sera également construit.