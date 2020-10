Sarlat : l'absence de touristes étrangers s'est fait sentir cet été dans le Périgord Noir

Quel bilan pour la saison estivale en Périgord Noir ? L'Office de Tourisme de Sarlat est satisfait de la fréquentation mais des secteurs ont souffert notamment l'hôtellerie et les campings très dépendants des touristes étrangers.

"J'incite les Français à réserver" pour les vacances de la Toussaint, les mots du secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean Baptiste Lemoyne. C'était ce lundi à la sortie d'un Comité interministériel consacré au secteur. C'est dans ce contexte que l'office de Tourisme de Sarlat a présenté le bilan de la saison estival en Périgord Noir. L'office de Tourisme enregistre une baisse de 40% des recettes. Les touristes étaient présents mais le bilan est mitigé.

Une bonne saison à nuancer

Dans le Périgord Noir, on peut dire que les meubles ont été sauvés. Un indicateur ? le nombre de visiteurs au guichet de l'office de tourisme : 167 000 en 2020, c'est 73 000 de moins que l'an dernier. "C'est une saison exceptionnelle en terme de fréquentation" et ce malgré la crise sanitaire assure son président. Cependant Jérôme Peyrat, également maire de la Roque-Gageac, veut nuancer : "L'ensemble des secteurs n'ont pas fait une bonne saison. Je pense aux hôteliers. Les hébergeurs n'ont pas pu rattraper en août ce qui a été perdu au printemps". Une situation que l'on doit notamment à l'absence de la clientèle étrangère lointaine très friandes de ce type d'hébergements.

Une nouvelle clientèle, de nouvelles demandes

Malgré le manque de touristes étrangers, de nouveaux touristes français sont arrivés cet été comme l'explique Katia Veryet, directrice de la communication à l'Office de Tourisme : "C'est une clientèle qui voyageait loin et à l’étranger et qui se sont dits que le Périgord c'était pas mal. C'est une clientèle haut de gamme. Il y a un gros travail de capitalisation à faire là-dessus. Il faut attirer ces touristes hors-saison" estime t-elle. "Un château m'a appelé cette année pour que des clients trouvent un hélicoptère à louer. Jamais on ne m'avait demandé cela !".

Il y a eu un effet de curiosité des Français pour le territoire intérieur et pour un territoire moins touché par la pandémie - Jérôme Peyrat

"Ils sont venus. On espère maintenant qu'ils reviendront" conclut Jérôme Peyrat.

Selon l'Office de Tourisme, les touristes étaient très demandeurs des visites de fermes de producteurs locaux.

Les campagnes de pub du département à la télé, les documentaires ont sans doute porté leurs fruits. La promotion continue car une nouvelle émission sur le Périgord diffusée sur France 5 est prévue en mars 2021 selon l'Office. Le président de l'Office de Tourisme attend maintenant les vacances de la Toussaint. Elles s'annoncent prometteuses selon les premiers chiffres de réservations.

Les grands événements de 2021 maintenus

La Ville a décidé de maintenir les grands événements de Sarlat. La fête de la Truffe et Fest'Oie notamment se tiendront dans des formes différentes. Lcélèbre marché de Noël aux couleurs du Mexique aura bien lieu du 2 au 31 décembre.

La billetterie de Fest'Oie ouvrira en janvier.