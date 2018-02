Ils ne veulent pas se faire oublier. Une cinquantaine de salariés de l'entreprise Rougié à Sarlat ont débrayé pendant une heure, entre 11h et 12h, ce mercredi 14 février. Une nouvelle action pour protester une nouvelle fois contre la suppression de 95 postes sur leur site d'ici 2019. Avant le prochain comité central d'entreprise le 22 février les salariés ont voulu mettre la pression sur leur direction.

"On nous a fait comprendre que la direction ne souhaitait pas discuter sur le nombre de suppression d'emplois et que les négociations allaient porter sur les mesures d'accompagnement, mais nous ne voulons pas nous laisser faire," explique Nicolas Magnanou, délégué CGT Euralis. "Nous n'acceptons pas ces suppressions et nous comptons aussi sur les élus pour faire réduire ce chiffre de 95 postes.'