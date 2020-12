Sarreguemines : 14 emplois supprimés chez Hansaton... mais des colis de Noël pour féliciter les salariés

Les salariés de Hansaton étaient en grève, ce lundi à Sarreguemines. Cette PME de 22 salariés, propriété du groupe suisse Sonova, est spécialisée dans la distribution de prothèses auditives. Le site mosellan va fermer en mars prochain, pour être relocalisé à Bron, dans la région lyonnaise.

Quatorze postes vont être supprimés, dans les domaines du marketing, de la logistique, la comptabilité et le secrétariat, dans le cadre de ce PSE qui doit être présenté la semaine prochaine à la Direccte, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Plan social "honteux"

Les salariés concernés refusent les offres de reclassement que leur propose la direction, et demandent des mesures d'accompagnement à la hauteur des moyens financiers du groupe Sonova. "On nous avait annoncé en juillet une certaine refonte des services au sein de l'entreprise, témoigne Claire Malecki, la porte-parole des salariés grévistes d'Hansaton. Mais on a fait un chiffre d'affaire tellement fantastique en août et septembre, on s'est dit qu'on n'allait pas venir nous embêter. Et patatras. Ce plan social n'est pas justifié".

Ce qui provoque aussi la colère des grévistes, ce sont ces cadeaux que la direction leur a offerts la semaine dernière : une bouteille de champagne par salarié, et une carte de vœux, souhaitant à chacun une heureuse année 2021. "Nous sommes écœurés, ils ne nous respectent pas", proteste Claire Malecki.

Ils se moquent de nous

Ces bouteilles de champagne ont été offertes aux soignants de l'hôpital Robert-Pax de Sarreguemines, qui luttent depuis des mois contre la Covid-19. "Plutôt que le boire de mauvais cœur, on préfère donner ce champagne de bon cœur à des personnes qui le méritent amplement".

Un nouveau CSE (comité social et économique) est prévu ce mercredi.