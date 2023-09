Sarreguemines : l'usine Continental se lance dans la production de pneus à partir de bouteilles en plastique

C'est une petite révolution dans le monde du pneu. "On est fiers d'annoncer que sur notre site nous avons développés et nous sommes partenaire de Continental pour fabriquer des pneus à base de bouteilles recyclées", déclare ce vendredi 22 septembre 2023 le nouveau directeur général de l'usine mosellane Didier Fuchs.

Il faut entre 9 et 15 bouteilles en plastique pour fabriquer un pneu grâce à cette technologie. Les bouteilles sont broyées, transformées en granulés, jusqu'à obtenir un polyester naturel, des étapes seulement mécaniques, quand pour un pneu plus classique il faut passer par des procédés chimiques.

Une technologie moins gourmande en énergie

Didier Fuchs est le nouveau directeur de l'usine Continental de Sarreguemines. © Radio France - Tristan Barraux

Didier Fuchs poursuit : "c'est un projet qui est en développement et va s'accentuer au fil des mois et des années. On produit une grosse partie, en série." La technologie consomme moins d'énergie pour sa production, et est tout aussi solide qu'un pneu classique assure le groupe.

Ces pneus ont d'ailleurs déjà été testés et approuvés par des véhicules de l'organisation du Tour de France. Ce n'est que le début pour Continental. D'ici 2050, l'entreprise ne veut utiliser que des matériaux durables dans sa production a déclaré la direction il y a quelques jours.