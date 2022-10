Sarreguemines : La grève se poursuit à l'usine Continental

Aucun pneu ne sortira de l'usine Continental de Sarreguemines ce jeudi. Les salariés, qui sont en grève depuis le lundi 17 octobre, ont reconduit la mobilisation, après un nouvel échec dans les négociations. L'intersyndicale (CGT, CFDT, CFTC) réclame une hausse des salaires de 4% tandis que la direction campe à 3%. Malgré cet échec, les salariés se disent plus motivés que jamais : "on restera là, le temps qu'il faudra, la balle est dans le camps de la direction maintenant", affirme Jean-Claude, salarié depuis plus de 30 ans. De son côté, la direction dit attendre l'accord de la maison mère à Hanovre en Allemagne avant de pouvoir augmenter les salaires.

Pour une augmentation générale des salaires

Au début des négociations la direction a proposé une prime de 500 euros aux salariés, proposition refusée. "Ce qu'on veut c'est une augmentation générale des salaires, parce que l'inflation dure et on ne sait pas de quoi demain sera fait", s'inquiète Moustafa, présent depuis trois jours sur le piquet de grève. La direction a déjà augmenté les salaires de 3,2% en mars dernier, mais les salariés demandent à ce que les salaires suivent l'inflation, à 6%. Les syndicats et la direction vont poursuivre leurs négociations ce jeudi. Contactée par France Bleu Lorraine Nord, la direction de l'usine ne souhaite pas s'exprimer pour le moment et préfère attendre la fin des négociations.

Des prévisions positives

L'usine Continental de Sarreguemines a annoncé une baisse de production de 250 000 pneus avant la fin de l'année. Une mesure qui n'inquiète pas les salariés car les prévisions pour l'année 2023 sont positives, Continental devrait produire 500 000 pneus de plus qu'en 2022.