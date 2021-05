La première usine française de gants médicaux va créer 150 à 200 emplois en Sarthe

150 à 200 emplois vont être créés sur le site de l'ancienne papeterie Arjowiggins, à Bessé sur Braye (Sarthe), à l'horizon 2022 : une usine du groupe Kolmi-Hopen va s'y installer pour fabriquer des gants en nitrile. Le groupe fabrique déjà des masques chirurgicaux près d'Angers. C'est la présidente LR de la région Pays de la Loire Christelle Morançais, en campagne pour sa réélection, qui le révèle sur son compte Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un vote vendredi à la Région

Christelle Morançais explique qu'un soutien exceptionnel de la Région de 5 millions d'euros doit être voté ce vendredi en commission permanente. Elle indique par ailleurs que ce projet industriel bénéficiera de 10 millions d'euros de l'Etat. "L'investissement pour le territoire est évalué à 37,5 millions d'euros", assure Christelle Morançais.

Le site Arjowiggins de Bessé-sur-Braye avait été repris en juin 2020, un peu plus d'un an après la liquidation de la papeterie et de ses presque 600 emplois. Le projet défendu à l'époque par Paper Mill Industries se voulait "multi-activités" et tablait sur la création de 240 emplois. Début mars 2021, la CGT et "l'association citoyenne pour l'intérêt général", attachés au maintien d'une activité papetière sur le site de Bessé, avaient fait part de leur impatience vis-à-vis d'un projet toujours pas concrétisé de manière visible huit mois après sa présentation.