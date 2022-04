Sarthe : dernière ligne droite pour la production de muguet

Dans la Sarthe, l'entreprise Bigot Fleurs produit du muguet et l'expédie un peu partout en France. A quelques jours du 1er mai, quelques 600 personnes travaillent à la cueillette et au conditionnement de ces petites fleurs blanches.

C'est l'indispensable du 1er mai : le muguet. Dans une semaine, des centaines de milliers de brins seront vendus en France. Et si 80% de ces fleurs vendues dans l'hexagone sont habituellement produites dans la région de Nantes, la Sarthe pourrait bien cette année tirer son épingle du jeu.

Car en Loire-Atlantique, le muguet a un peu d'avance. Il a été cueilli une semaine plus tôt que prévu selon le comité départemental de développement maraîcher. Un phénomène lié aux températures particulièrement douces de l'hiver.

600 personnes mobilisées pour le muguet

Près du Mans, à Allonnes, l'entreprise Bigot Fleur ne rencontre pas ce problème. La société est l'un des premiers producteurs français de fleurs : 25.000 m² de bâtiments et quelques soixante hectares de terre et de serres. Dans l'un des ateliers de conditionnement, Océane trie des brins de muguet : "s'ils sont trop petits on les enlève. S'ils sont trop marron sur les boules, ou s'il y a des boules fleuries en bas de la tige on enlève également."

Dans les ateliers de conditionnement, Océane et ses collègues trient les brins et assemblent les bottes. © Radio France - Cyrille Ardaud

Au total chez Bigot Fleurs, quelques 600 personnes sont mobilisées en ce moment pour la cueillette du muguet et la confection des bottes. Principalement des saisonniers.

On s'adapte, et on essaie d'avoir un muguet qui arrive à temps pour le 1er mai, parce que le 2, il ne vaut plus rien ! - Nicolas Bigot, directeur général Bigot Fleurs

Océane, comme beaucoup de ses collègues s'occupe de la qualité dite "extra", destinée notamment aux fleuristes. "Ce sont les plus beaux brins. On dit qu'ils sont 'tigés', c'est à dire robustes. Ceux aussi qui ont le plus de clochettes", détaille Nicolas Bigot, le directeur général.

Ce muguet "extra", sera vendu entre 20 et 30 euros la botte de cinquante brins. Bigot Fleur produit également du muguet 1er choix, plus abordable, vendu aux alentours de 15 euros la botte.

Une bonne année pour le muguet

Après avoir été triées, assemblées, les petites fleurs sont expédiées par camions à température contrôlée aux quatre coins de la France. Beaucoup de clochettes sont encore fermées, elles écloront juste avant d'arriver chez vous.

Cette année, le muguet est de bonne qualité selon Nicolas Bigot, le directeur général de Bigot Fleurs. © Radio France - Cyrille Ardaud

Nicolas Bigot regarde sa production avec satisfaction, cette année est plutôt une bonne récolte : "Il est de bonne qualité", se réjouit Nicolas Bigot. "On a eu des températures assez chaudes il y a quinze jours et ça nous a fait craindre une arrivée précoce. Finalement ça s'est rafraichit après le week-end de Pâques, avec quand même pas mal de luminosité. Nous sommes contents."

Chaque année est différente. C'est le propre du végétal, et c'est aussi la conséquence de faire pousser à l'extérieur, en plein champ. Selon les conditions météo, le muguet arrive plus ou moins en avance ou en retard. - Nicolas Bigot, directeur général Bigot Fleurs

Et si en Sarthe, le muguet est arrivé plus tard que dans la région nantaise, cela n'est pas un hasard selon le jeune patron : "On n'est pas tout à fait dans les mêmes terres qu'eux. Ils ont des sols très sableux comparé à nous. Et puis il fait un peu plus froid chez nous, on est plus à l'est, plus dans les terres. Ca nous a aidé, et chaque année on voit qu'on a quelques jours de différence avec Nantes."

Pour une entreprise comme Bigot Fleurs, le muguet représente jusqu'à 15% du chiffre d'affaire.