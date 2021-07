Sarthe : des entreprises du BTP à l'arrêt à cause d'une pénurie historique de matériaux

Agrandir sa maison, s'offrir une terrasse, ou rénover son appartement... Rarement l'envie de faire des travaux chez soi n'a été aussi forte. Pourtant, malgré la demande importante, certaines entreprises du bâtiment sont aujourd'hui à l'arrêt en Sarthe. En cause : une pénurie historique de matériaux, qui fait flamber les prix et augmenter les délais de livraison.

Des matériaux livrés avec des semaines de retard

Cette pénurie est provoquée par une demande qui a explosé dans le monde et un épuisement des stocks pendant les confinements. Résultat, les entreprises du BTP sont parfois livrées avec plusieurs semaines de retard. "Pour une porte en aluminium par exemple, habituellement on est livré sous deux à trois semaines. Aujourd'hui, on est entre 22 et 24 semaines de délais de livraison", pointe Dominique-André Moutiers, président de la Fédération française du bâtiment en Sarthe.

Or, impossible de travailler sans tous les matériaux. Certains artisans sont donc bloqués sans pouvoir finir un chantier, empêchant d'autres professionnels de prendre la suite.

Jusqu'à 250% de hausse des prix en six mois

Autre conséquence importante de la pénurie : la flambée des prix. "Sur les six derniers mois, entre 40 et 250% de hausse selon les matériaux. Rien que le bois a augmenté de 250%", constate le président sarthois de la FFB. Avec des prix qui augmentent aussi rapidement, difficile de faire des devis pour ceux qui veulent lancer des travaux.

Surtout, certaines entreprises sont obligées de se retirer de chantiers. "Le marché conclu un an ou 18 mois à l'avance n'est plus réalisable financièrement. Le chantier leur coûterait plus cher que ce que cela leur rapporte !", déplore Dominique-André Moutiers. "On ne peut pas continuer comme ça".

Une dizaine d'entreprises sarthoises sont déjà à l'arrêt, et près de 250 salariés sont en chômage partiel. La Fédération du bâtiment craint que beaucoup ne mettent la clé définitivement sous la porte, dès la rentrée.