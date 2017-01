Sarthe : des voitures électriques en libre-service en septembre 2017

Huit communes situées autour du Mans proposeront ce nouveau service, à titre expérimental, pour une durée de trois ans. Ces bornes de location fonctionneront sur le modèle des « Autolib », à Paris après les vacances d’été.

Louer une voiture électrique pour quelques heures, ce sera bientôt possible dans huit communes sarthoises situées à proximité du Mans. Concrètement, vous devrez d'abord vous inscrire sur Internet sur un site qui sera spécialement conçu pour cela. Il vous sera demandé votre nom, prénom, adresse, références du permis de conduire et coordonnées bancaires. Puis vous aurez accès au planning. Et vous pourrez réserver une voiture. Soit pour la journée : 7 euros ou la demi-journée : 3 euros 50. Ensuite, un code vous sera donné. Il faudra le taper sur la borne. Ce qui libérera la clé du véhicule. Deux voitures seront disponibles dans chacune des communes (voir liste ci-dessous).

Des trajets courts et ponctuels

Avec ce service, les élus visent « des parcours occasionnels et courts, surtout pour aller au Mans », explique Emmanuel Franco, maire d’Etival-les-le Mans et coordinateur du projet. Les personnes âgées qui n'ont plus de voiture pourraient se montrer intéressées, imagine l’élu. Les aides à domicile pourraient en emprunter une pour les emmener faire leurs courses par exemple. Autres clients possibles : les Sarthois qui veulent effectuer un trajet non desservi par les transports en commun ou qui travaillent la nuit.

L’exemple de Tinchebray, dans l’Orne

D'après Emmanuel Franco, qui cite une expérience similaire réalisée avec succès à Tinchebray, dans l’Orne, le service sera rentable à partir d'un taux de réservation de 50%. Si l'expérience menée pour trois ans en Sarthe est concluante, alors elle sera élargie à d'autres communes en périphérie du Mans. Les élus devraient bénéficier de multiples subventions pour mener à bien ce projet. Au final, Emmanuel Franco estime que la dépense reviendra à 6.000€ par commune.

Les huit communes concernées par cette expérimentation sont: