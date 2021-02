Sarthe : l'édition 2021 du Printemps des rillettes aura bien lieu !

L'édition 2021 du Printemps des rillettes aura bien lieu ! Elle se tiendra du samedi 20 mars au dimanche 28 mars, "dans une version allégée", annoncent les organisateurs.

Pour cette quatrième édition, "il s'agira cette année d'une version soft, allégée, précisent les organisateurs, pour ne pas agglutiner la foule. Il nous faut donc innover pour concilier cette manifestation et l'exigence de sécurité sanitaire".

Le programme n'a pas encore été détaillé, mais le festival prendra cette année deux aspects : "celui d'animations commerciales dans les commerces alimentaires et dans les lieux qui le souhaiteront, et celui d'expressions sociales et culturelles via notre site internet et les réseaux sociaux", concluent-ils.