Sarthe : l'entreprise de charcuterie Bahier recrute 50 CDD et 25 CDI

Bahier recrute ! 50 postes en CDD et 25 postes en CDI sont à pourvoir dans l'entreprise de charcuterie, située à Sceaux-sur-Huisne, dans l'est de la Sarthe. Après la crise du Covid, la société est en plein renouvellement.

Si vous vous demandez où travailler, ne cherchez plus. L'entreprise de charcuterie Bahier recrute dès à présent : 50 postes en CDD et 50 autres en intérim pour la saison hivernale des boudins, mais aussi 25 postes en CDI. Au total, plus de 120 personnes sont donc recherchées par la société installée à Sceaux-sur-Huisne, dans l'est de la Sarthe, leader national sur le marché des boudins blancs et noirs.

"On est prêt à les former"

"On a développé de nouvelles lignes de production et on a agrandi les ateliers", explique Anaïs Fournerie, directrice des ressources humaines (DRH) dans l'entreprise. D'où la nécessité d'embaucher de nouveaux salariés, en particulier une infirmière et dix conducteurs de ligne automatisée. Et pas besoin de s'y connaître parfaitement en rillettes ou boudins. "On cherche des personnes reconnues dans d'autres secteurs d'activité, comme l'aéronautique, l'automobile, l'industrie métallurgique... On est prêt à les former à la charcuterie", assure la DRH.

La principale compétence recherchée est le savoir-être. "Pas de retard, ne pas être en arrêt maladie tout le temps, être respectueux vis-à-vis- de la hiérarchie et des collègues. Voilà ce que je demande aujourd'hui", précise Anaïs Fournerie. Les nouveaux venus s'ajouteront aux 450 salariés actuels de Bahier.

Entre 15% et 30% de commandes en plus pendant la crise sanitaire

Si l'entreprise peut autant recruter aujourd'hui, c'est en partie lié aux conséquences de la crise sanitaire. "Le Covid nous a créé un surplus de travail. Les consommateurs se sont rués dans les rayons pendant les confinement. On s'est retrouvés avec 15% à 30% de hausse de nos commandes", expose la directrice des ressources humaines. Sans compter les congés maternité qu'il faut remplacer dans les prochains mois.

"On a également pas mal de départs à la retraite, dix chaque année. Il va falloir assurer cette transmission du savoir". L'entreprise Bahier semble en plein renouvellement. Et espère bien continuer de grandir.