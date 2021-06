Sarthe : l'escape game Zone 72 inauguré avec 8 mois de retard à cause du Covid

C'est peu dire que Julien Hauvieu et Mélanie Marion attendaient impatiemment le 9 juin 2021. Créateurs d'une nouvelle salle d'escape game en Sarthe, le couple n'a jamais pu l'ouvrir jusque là. Zone 72, située rue Armand Peugeot en zone nord du Mans, devait entrer en service à l'automne dernier. Mais le Covid-19 a imposé la fermeture de ces structures et donc repoussé de 8 mois l'inauguration de l'escape game de Julien et Mélanie.

Escape game sur le thème de l'horreur

Pour rappel, le but du jeu d'un escape game est, comme son nom anglais l'indique, de s'échapper d'une pièce (généralement en moins une heure) en résolvant en équipe des énigmes. Mais le lieu du couple sarthois rajoute une dose de frissons. "C'est un escape game sur le thème de l'horreur. Le scénario repose sur une série de disparitions en zone nord du Mans. Et on va faire entrer les gens dans un atelier de couture désaffecté pour qu'ils trouvent des indices et qu'ils comprennent ce qu'il s'est passé" explique Julien Hauvieu. L'ambiance est travaillée pour combiner réflexion et sensations.

4e escape game sur l'agglomération mancelle

Zone 72 devient la 4e escape game de l'agglomération mancelle. Mais pour son responsable, le marché sarthois est suffisamment important pour faire vivre autant d'acteurs. "Il y a trois ans, on s'était posé la question et on avait préféré installer notre première structure à Laval (zone 53 ndlr). On a vu que cela marchait et on s'est lancé chez nous, en Sarthe. Il y a de la place pour tout le monde. D'autant qu'on n'est pas dans le même secteur, il y en a deux à Mulsanne, un dans le centre ville du Mans et nous en zone nord. Et puis généralement, les gens n'ont pas envie de refaire le même escape game donc on se renvoie nos clients les uns les autres".

Zone 72 escape game, 9, rue Armand-Peugeot, La Chapelle-Saint-Aubin. Ouverture à 11h. Tarifs : de 22 à 25 €.