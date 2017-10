Sarthe : la baisse du nombre de contrats aidés inquiète les associations d’aide à domicile

C'est un secteur qui recrute régulièrement mais qui a du mal à trouver des candidats. Après les annonces du gouvernement sur la suppression des emplois aidés, les associations d'aide à domicile craignent que ce soit encore plus compliqué et qu'elles soient obligées de réduire la voilure.

La directrice d'Ai'Dom (la plus ancienne association d’aide à domicile de la Sarthe – 75 ans – ) aimerait bien recruter une personne supplémentaire pour assurer l'accueil. Mais elle a suspendu le processus en attendant la décision définitive du gouvernement qui juge le dispositif des emplois aidés trop coûteux et peu efficace. Pourtant, assure Delphine Vinet, dans son association, cette première embauche sert le plus souvent de tremplin vers un emploi durable : « c’est une personne que nous avons formée. Elle a appris à nous connaître. On a appris à travailler avec elle », argumente-t-elle. « Nos clients se sont habitués à elle. Donc si tout se passe bien, il est évident qu’on transforme son contrat en CDI, dès que notre activité le permet ».

Les contrats aidés efficaces pour combattre le chômage ?

Au siège de l’ADMR, à Saint Saturnin, même interrogation. Deux contrats aidés viennent d'être refusés. Trois autres ne sont pas sûrs d'être renouvelés. Martine Gaboyer, la présidente de la fédération ADMR de la Sarthe (deuxième plus importante association d'aide à domicile du département après Familles Rurales), se désole : « il ne faut pas oublier qu’il y a de l’humain dans tout ça ! Ces personnes qui ont commencé un temps d’exécution de contrat ne savent pas si elles vont être renouvelées, si elles vont retourner à cette case chômage. C’est quand même catastrophique ! »

La présidente de l'ADMR en Sarthe, Martine Gaboyer, estime également que les contrats aidés ont un rôle social important dans le traitement du chômage de longue durée. « C’est une façon de se raccrocher à la vie professionnelle », assure-t-elle. « Bien sûr, il faut accompagner la personne ».

Embaucher coûte cher

Financièrement, l'Etat prend en charge entre 55 et 80% du salaire brut du salarié embauché en contrat aidé, selon son profil. Les associations d'aide à domicile sont d'autant plus perdues qu'elles ont du mal à recruter car les métiers de ménage, repassage ou d'assistance à la toilette des personnes âgées ne sont pas très attractifs. De surcroît, l'équilibre financier de ces associations est souvent précaire. Ai'Dom par exemple s'est déjà retrouvée en redressement judiciaire. Alors pour sa directrice Delphine Vinet, les emplois aidés - justement - font parfois la différence. « Ils permettent d’adoucir financièrement l’arrivée d’un nouvel emploi au sein de la structure. Embaucher quelqu’un sous forme d’un contrat classique est plus onéreux », explique la responsable. Le gouvernement a dressé une liste des secteurs dans lesquels ces emplois aidés seront prioritairement maintenus. L'aide à domicile, pour l'instant, n'en fait pas partie.