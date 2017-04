Sarthe: la mobilisation contre les restructurations à la Poste s'amplifie

Le nouveau collectif "Touche pas à ma poste!" a rassemblé environ 150 personnes ce mardi en fin d'après-midi place de la République au Mans pour dénoncer les fermetures de bureaux et la réduction des horaires d'ouvertures dans certaines communes. Plusieurs élus étaient présents.

Ils étaient réunis pour la première fois sous la bannière "Touche pas à ma poste!". Environ 150 personnes ont manifesté, ce mardi en fin d'après-midi, place de la République au Mans pour dire non aux projets de fermetures ou de transformations des bureaux de poste dans le département. Plusieurs maires étaient présents avec leur écharpe tricolore, notamment ceux de Changé et de Saint-Mars-La-Brière.

Des bureaux ouverts moins longtemps

A Saint Gervais-en-Belin, par exemple, le bureau est ouvert 15 heures par semaine depuis un mois au lieu de 28 heures auparavant. L'accueil est de moins bonne qualité, constate Pierre Pineau, membre du comité de défense de La Poste. "Chaque usager a droit à trois minutes et quelques seconde", résume cet habitant. Même problème à Saint-Mars-la-Brière, où les horaires d'ouverture ont été réduits de moitié. A Changé, La Poste veut fermer le mercredi après-midi, en plus du lundi matin. Le maire, Joël George a donné son accord pour le lundi mais estime que fermer le mercredi ne serait "pas adapté " car de nombreuses personnes choisissent précisément ce jour pour "faire leurs courses" et donc "aller aussi à la Poste". « Je ne suis pas du tout d’accord avec ce projet de fermeture le mercredi après-midi », martèle l’élu. Même au Mans, des élus s'inquiètent après la fermeture du bureau de l'avenue Bollée et la menace qui plane toujours sur celui de la Cité des Pins. Sophie Moisy, la présidente du groupe communiste au conseil municipal explique : "Le Mans est une grande ville avec des quartiers parfois éloignés du centre. On a besoin de ces services de proximité ». "Les transports en commun favorisent la mobilité mais ne font pas tout", considère l’élue.

Une fréquentation des bureaux en baisse de 6%, d'après la direction de la Poste

Dans un communiqué, la direction de La Poste justifie ces différents aménagements par la baisse de la fréquentation de ses bureaux: "6,3% soit 1.500 clients en moins par jour en un an, entre 2015 et 2016". Face à ce constat, l'entreprise "adapte son réseau". Elle indique que "les maires de Saint Gervais en Belin et de Montfort le Gesnois n’ont pas souhaité retenir l’un des deux partenariats proposé et ont décidé de maintenir l’activité du bureau de poste. Ainsi, la Poste de Saint Gervais en Belin est ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h depuis fin février. Et la Poste de Montfort le Gesnois sera ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h à partir de juin 2017". Quant à Yvré l’Evêque, "à ce jour, l’orientation retenue semble être le maintien de la présence postale via une Poste Relais, privilégiant ainsi l’accès aux services postaux avec des horaires élargis", indique le communiqué.