Sarthe : le Fenouil biocoop ouvre un 6ème magasin à Allonnes

40 ans après sa création, Le Fenouil Biocoop continue de s'étendre en Sarthe. L'enseigne de supermarchés et épiceries bio va ouvrir un 6ème magasin. Il sera situé à Allonnes et devrait ouvrir en juin prochain. D'une surface de 500m², ce nouveau magasin, qui comptera pour démarrer 8 salariés, va permettre à la coopérative de mieux mailler le territoire sarthois et de s'adresser à une clientèle plus populaire.

Une clientèle plus populaire

Ayant la conviction que le bio ne doit pas être réservé à une population aisée, Frédérique Carlier, la directrice du Fenouil, estime qu'il est essentiel d'être proche des ménages plus modestes. "C'est très important pour nous et cela fait vraiment partie de notre stratégie. On a voulu une bio accessible pour tous et partout et clairement, la ville d'Allonnes sera tout à fait adaptée. Sur Atlantide, au départ certains mauvais esprits nous disaient qu'on ne réussirait pas. Et finalement, pas du tout, le magasin est devenu véritablement un magasin de quartier. On sait maintenant que cela peut marcher ".

Pour la directrice du Fenouil, il faut s'adapter en proposant des produits bio moins cher. "Il suffit d'avoir des grands rayons "vrac" avec des prix accessibles". Dans le futur magasin d'Allonnes, plus de 200 références sont prévues. Une formule qui permet d'afficher des prix 30% moins élevés que ceux des produits emballés.

21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020

Avec l'augmentation de la demande de produits bio ces dernières années, Le Fenouil biocoop s'est fortement développé. Son chiffre d'affaires a doublé en 7 ans pour atteindre 21 millions d'euros en 2020. L'enseigne voit néanmoins sa croissance ralentir. Après plusieurs années de progression à deux chiffres, la croissance du chiffre d'affaires n'a été "que" de 2% l'an dernier.

Mais le potentiel reste important, le marché de la bio ne représentant que 6% du marché total. "On a encore une énorme possibilité de grandir. On a de plus en plus de jeunes qui viennent dans nos magasins donc on sent qu'on a une population qui s'y intéresse de plus en plus mais en terme de poids dans l'alimentaire, la bio n'est pas encore un énorme. Donc on a encore du travail".

Le Fenouil biocoop compte 110 salariés en équivalent temps plein.