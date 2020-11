Sarthe : Leblanc illuminatons brade à distance et livre à domicile vos décorations de Noël

C'est un rendez vous populaire qui ne pourra pas se dérouler de manière normale cette année. A cause du confinement, Leblanc illuminations, le spécialiste manceau des décoration de Noël située dans la zone industrielle sud, a été obligé de repenser sa grande braderie de fin d'année. L'entreprise sarthoise, ne pouvant pas accueillir dans son usine les milliers de particulier qui s'y rendent à chaque édition, a décidé d'organiser son opération déstockage à distance, par internet. Pour cette 15ème braderie, les commandes s'effectuent du 20 novembre au 12 décembre via la plateforme web lightmeup.fr puis elles seront livrées à domicile par transporteur dans les 24 à 48h.

Plus de stock que les autres années

L'activité ayant été perturbée cette année par les confinements du printemps et de l'automne, le stock de produits est particulièrement important. Leblanc illuminations propose ainsi 140 référents et environ 5 000 guirlandes lumineuses et autres décorations de Noël. "Effectivement, il nous reste plus de stock que d'habitude" explique Eric Frély, directeur commercial. "Les deux périodes de confinement ont ralenti fortement nos ventes dans les différentes enseignes, que ce soit pour nos produits jardins au printemps ou nos produits festifs pour la fin d'année". Leblanc illuminations affichera ainsi des remises allant jusqu'à -80% pour écouler ses invendus alors que l'entreprise avait mis sur le marché de nouvelles décorations. "C'était un peu le renouveau de nos produits à technologie micro-led. On a sorti toute une gamme de produits scintillants, de guirlandes et sapins lumineux".

La contrainte des livraisons

Même si les portes de son usine mancelle restent fermées au public cette année, Leblanc illuminations espère réussir à déstocker sa production. En revanche, il va lui falloir assurer l'enregistrement, l'expédition et la livraison des commandes. Mais là aussi la société sarthoise est relativement confiante sur sa capacité a répondre à la demande car elle dispose depuis fin 2019 d'une nouvelle plateforme internet dédiée aux particuliers et aux petites collectivités. "Le site internet lightmeup.fr fonctionne déjà depuis un an. La livraison est certes une contrainte mais nous avons un gros service logistique chez nous puisque on livre quand même entre 5 000 et 10 000 clients dans le monde tous les ans. Donc on sait faire. Après si les commandes sont fortes, on mobilisera peut être du personnel de certains bureaux qui sont moins sollicités en ce moment. Tout le monde sera livré pour passer de bonnes fêtes de fin d'années".