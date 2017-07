Sarthe : la moisson semble bien meilleure cette année

Après les violentes intempéries et des récoltes désastreuses en 2016, la moisson semble plus prometteuse cette année en Sarthe. Même s'il faudra encore du temps pour retrouver une production optimale. Reportage dans le sud du département, à Sarcé près de Chateau-du-Loir.

Le son des moissonneuses a retenti ces derniers jours dans la campagne sarthoise, comme à Sarcé, chez Guillaume Loyer. Il élève des volailles en vente directe à la ferme, dont il produit les aliments à 90%. Il a commencé la récolte vendredi et terminé "tôt ce mardi matin, à 2 heures" ! La moisson n'attend pas : "dès qu'il y a du beau, on y va, on a pas d'horaires. Du blé mûr, s'il mouille, il perd de la qualité, donc c'est pour ça qu'on se dépêche. Une fois que c'est fait, on a sauvé notre labeur de l'année. Donc ça fait quatre jours intenses. C'est un moment... un peu euphorique en fait" raconte l'agriculteur installé depuis 2005. Après une année 2016 catastrophique pour les agriculteurs, la moisson s'annonce meilleure cette année.

Des rendements meilleurs

Le rendement est bien meilleur que l'an dernier, année "coup de massue" selon Guillaume Loyer, où il n'avait récolté que 30 quintaux. Il estime qu'il a ramassé 70 quintaux, ce qui est plus "normal", même s'il faudra encore un peu de temps pour rattraper ce qu'ont coûté les intempéries de 2016. Le travail au champs ne s'arrête pourtant pas : "On a la paille qui est restée dans le champs, qui est en cours de pressage. On va donc la récolter, pour pailler les volailles". Près de ses tracteurs, on entend le murmure d'une ventilation. Ce sont les grains de blé qui sèchent avant d'être conditionnés.