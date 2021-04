Sarthe : les postiers du Grand-Lucé iront chercher leur courrier à Ecommoy

Les neuf postiers du Grand-Lucé et le maire, Pascal Dupuis, ont appris, lundi 12 avril 2021, que le centre de tri de La Poste allait déménager en septembre 2021. Du centre-bourg du Grand-Lucé, il passe à un grand centre installé à l'emplacement de l'ancien Aldi, dans la ZAC des Truberdières, à Ecommoy. Cet entrepôt regroupera les courriers et les colis d'Ecommoy, du Grand-Lucé, de Parigné-l'Evêque, de Brette-les-Pins et de Challes.

"On va devoir aller avec notre propre voiture sur le site d'Ecommoy, pour revenir avec les voitures jaunes sur Le Grand-Lucé, donc deux aller-retours pour une tournée", détaille Isabelle Aubert, factrice et déléguée CGT. Au lieu de deux minutes à pied, elle devra conduire 17 kilomètres. La postière estime le surcoût en essence entre 150 et 200 euros par mois. La Poste ne prévoit pas de rembourser de frais kilométriques.

Moins de courriers, plus de colis

D'une petite équipe de neuf postiers à un centre bien plus grand, la factrice craint une déshumanisation de son travail : "Je ne m'appelerai plus Isabelle Aubert, mais par mon matricule !" Tous ses collègues ne partagent pas son appréhension. "A part le trajet supplémentaire, je ne vois pas ce qui va changer", s'interroge Isabelle Kerivel. "Je pense que ça fait partie de l'évolution, on sait très bien que notre métier change."

Il a même évolué plus rapidement que prévu avec la crise sanitaire du Covid-19. D'un côté, la numérisation d'un bon nombre de démarches administratives et les messageries électroniques entraînent la chute du nombre de lettres envoyées. De l'autre côté, de plus en plus de personnes commandent par internent, donc le nombre de colis augmente.

"De 30% de colis et 70% de courriers, on est passé à 70% de colis et 30% de courriers", souligne Pascal Dupuis, maire du Grand-Lucé et ancien postier. Il a exercé 25 ans au sein du bureau de Poste de la commune. Le centre de tri du Grand-Lucé n'est donc plus adapté à la situation présente, il est même "accidentogène", selon l'élu.

Isabelle Aubert aurait préféré le réadapter plutôt que de déménager à Ecommoy. La CGT prévoit un mouvement de grève la semaine du 19 avril, peut-être mardi ou mercredi.

Des horaires réduits au guichet

Si Pascal Dupuis compatit avec la situation de ses anciens collègues, le maire est également inquiet pour l'avenir des guichets de La Poste et de la banque postale de sa commune. Leurs horaires seront réduits à partir du mois de septembre. Le bureau sera fermé le mercredi après-midi. Le reste de la semaine, il baissera le rideau à 16h45 au lieu de 17h.

"D'un seul coup, on nous annonce qu'un service public va fermer plus tôt, un autre s'en va, ça va être compliqué de redynamiser le centre-bourg", s'alarme Pascal Dupuis. Selon lui, ces décisions vont à contre-courant de l'obtention récente du label "petite ville de demain" qui accorde des subventions au Grand-Lucé pour rendre la commune plus attractive.