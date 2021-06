Sarthe : les salariés de l'Adapei reçoivent le soutien des parents de personnes handicapées

Les salariés de l'Adapei comptent un nouveau soutien dans le conflit social qui les opposent à la direction. L'association gère 49 structures pour personnes handicapées, en Sarthe. Les familles veulent peser plus dans les prises de décisions. Elles participent à une manifestation, ce vendredi.

Edith Miquée Le Ber, Patrice Côme et Annie Poignant ont tous des proches porteurs de handicap pris en charge par l'Adapei. Ils se mobilisent pour les acquis sociaux des salariés de l'association.

Les familles se joignent aux salariés de l'Adapei 72 pour manifester, ce vendredi matin. Le cortège va partir des locaux de l'association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap, rue de la Calandre au Mans, vers 9h45. Il va passer en centre-ville pour rallier les bureaux de l'Agence régionale de santé, boulevard Paixhans.

Le conflit social, émaillé de grèves et de manifestations, dure depuis la fin de l'année 2020 entre les syndicats et la direction. C'est à ce moment-là que la direction a annoncé la fin des congés trimestriels pour les 500 éducateurs qui travaillent avec les adultes handicapés. Un accord leur permettait d'avoir 6 jours par trimestre, hors congés payés, hors été.

Des salariés en burn-out

Cette annonce a eu l'effet d'un coup de massue derrière la tête pour ces salariés de l'Adapei. "Il y a beaucoup de burn-out et même de démissions, donc les personnes accueillies vont en subir les conséquences", prévoit Annie Poignant, membre de l'association. Ses deux grands frères porteurs de handicap sont pris en charge par l'Adapei depuis des dizaines d'années. Leurs parents ont d'ailleurs participé, dans les années 1960, à la fondation de l'association qui s'appelait initialement "Les papillons blancs". "Ça devient une entreprise sans dimension humaine", se désole Annie Poignant.

On voit des adultes qui errent dans les couloirs

La sœur handicapée de Pascal Côme est également prise en charge dans un foyer de l'Adapei. "Quand je vais voir ma sœur, elle me dit que ça va mais que les éducateurs n'ont pas le temps", constate le Manceau. "On voit des adultes qui errent dans les couloirs parce qu'on leur propose moins d'activités", raconte Pascal Côme.

La direction explique qu'elle n'a pas le choix

Les foyers pour adultes handicapés sont financés par le Conseil départemental de la Sarthe. Ils sont déficitaires depuis trois ans. "On a des difficultés d'encadrement parce qu'on n'a pas assez de professionnels", explique le directeur général de l'Adapei, Ludovic Husse.

Selon lui, les congés trimestriels des 500 éducateurs d'adultes handicapés représentent l'équivalent de 43 postes en temps-plein. "Je peux entendre que les professionnels disent qu'ils ont besoin de ces congés pour se ressourcer. D'un autre côté, si vous êtes plus nombreux pour faire votre travail, vous êtes plus reposés psychologiquement et physiquement au quotidien", souligne Ludovic Husse.

C'est pour cela que la direction a dénoncé l'accord qui octroyait ces congés trimestriels. Elle a été assignée en justice par des syndicats. Ces derniers ont refusé la médiation.