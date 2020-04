Sarthe : les salariés grévistes de la papeterie Allard demandent une prime Covid

En grève depuis vendredi, des salariés de la papeterie Allard emballages, à Aubigné-Racan, dénoncent le "manque de respect" de leur direction. Et demandent une "prime Covid" de 1 000 € pour reprendre le travail.

Les salariés de l'usine Allard emballage d'Aubigné-Racan, dans la Sarthe, sont en grève depuis vendredi pour obtenir plus de considération de leur direction, ainsi qu'une prime Covid de 1000 € afin de récompenser leurs efforts dans cette période délicate. Un mouvement suivi par une quarantaine de salariés sur les 70 que compte de ce site, l'un des quatre de ce groupe spécialisé dans l'emballage carton. Et qui a été reconduit ce mardi midi pour une journée de plus.

Dans cette usine qui fabrique des bobines de papier pour tout le groupe, on ne s'est jamais arrêté de travailler. Depuis le début de la crise, les salariés continuent de produire. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Alors quand la direction a refusé certaines demandes pour assurer leur sécurité et entretenir une bonne hygiène, ça a mis le feu aux poudres, après plusieurs années de relations compliquées entre la direction et les salariés.

Les salariés pointent "le manque de respect" de la direction

"Les réponses, le discours et le manque de respect de la direction n'ont pas été appréciés", résume Mickaël Mignonac, délégué CGT de l'usine. Selon le syndicat, la direction a par exemple refusé de faire appel à une société de nettoyage, obligeant les ouvriers mettre en place un planning pour nettoyer eux-mêmes les toilettes et les vestiaires. Puis il a fallu négocier pour obtenir du savon, du gel hydroalcoolique. "Bon, depuis vendredi, les conditions sanitaires sont à peu près réunis, reconnaît Mickaël Mignonac, mais le mouvement se poursuit pour obtenir une prime." Mais aujourd'hui, le dialogue semble délicat.

"La direction exige le redémarrage des machines et la reprise du travail avant de négocier", explique le syndicaliste. Les grévistes, eux, font de cette prime Covid de 1 000 € une condition préalable à la reprise du travail.