Sarthe : les vendeurs de bois de chauffage tournent à plein régime à l'approche de l'hiver

Il fait froid en Sarthe depuis quelques jours et nombreux sont ceux qui reconstituent leur stock de bois pour affronter l'hiver. Les vendeurs de bois de chauffage voient les clients affluer depuis quelques jours. C'est par exemple le rush chez la Buche Forestière à Champagné.

Nous l'avons tous constaté depuis quelques jours, le froid est arrivé sur la Sarthe et de nombreux foyers, équipés de cheminée ou de poêle, reconstituent leur stock de bois pour les prochains. A Champagné, l'entreprise La Buche forestière tourne à plein régime depuis quelques semaines. "La saison commence en août et se termine en février mais on a toujours un pic de demandes lors des premières chutes de températures" racontre Johnny Corbin, le patron. Sa société de 11 salariés réalise une trentaine de livraisons quotidiennes dans tout le département auxquelles il faut ajouter les retraits sur place.

Une activité en progression chaque année, de plus en plus de gens choisissant de se chauffer au bois en raison de la hausse régulière des tarifs du fioul, du gaz et de l'électricité.

6.000 clients, nombre multiplié par deux en cinq ans.

Encinq ans, la Buche forestière a doublé son nombre de clients affirme Johnny Corbin. Douze ans après la création de son entreprise, celle-ci en compte désormais plus de 6.000. "On est donc passé de deux à quatre chauffeurs sur la route tous les jours pour des livraisons de bois, de granulés, de bois en vrac, bois sur palette. On arrive à 20.000 stères sur le site à l'année".

Beaucoup de ses clients mettent en avant l'aspect économique du bois par rapport aux autres solutions de chauffage. "J'ai investi dans un poêle il y a 12 ans, explique Patrick venu acheté trois stères pour sa maison au Mans. J'étais à 240 euros par mois avec mes convecteurs électriques et maintenant, je suis à 50 euros. Il n'y a pas photo. Sur l'année, cela me fait environ 700 euros contre plus de 2.000 euros avant. Mon poil m'a couté 7.800 euros, cela veut dire que depuis quatre ans, je gagne de l'argent".

Le prix du bois devrait fortement augmenter ces prochaines années

Pourtant, le prix du bois augmente lui aussi. Le stère est passé de 60 à 68 euros en moyenne depuis 2017. Et la hausse devrait se poursuivre prévient Johnny Corbin. "Déjà parce qu'il y a moins de producteurs de bois. Et puis parce qu'il y a moins de bucherons. Il faut du bois plus calibré pour une exploitation mécanisée. Cela coûte plus cher donc les prix à la vente augmentent. Il faut s'attendre à une hausse de trois à huit euros le stère sur les prochaines années".

La Buche forestière, écoule 20 000 stères de bois par an sur le département de la Sarthe. © Radio France - Julien JEAN

Mais les inserts étant plus performants et les maisons mieux isolées, la consommation de bois par ménage diminue, selon le patron de la Buche forestière. "Avant il fallait chauffer pendant sept ou huit heures une maison, maintenant deux à trois heures suffisent". Mais si le panier moyen baisse, l'activité continue de progresser grâce aux nouveaux clients. "On est sur 10 à 15% de croissance chaque année". La Buche forestière devrait réaliser un chiffre d'affaires de deux millions d'euros en 2021.