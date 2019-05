Sarthe : Mondial Piscine, une PME en pleine croissance

Cérans-Foulletourte, France

C'est un nouveau bâtiment de 1.280 mètres carré que Mondial Piscine a inauguré en début d'année à Cérans-Foulletourte pour stocker ses spas. "On passait par un fournisseur externe auparavant, mais aujourd'hui on est devenu fabriquant, avec un partenaire européen", Flore-Anne Roncin, la responsable marketing. Un développement qui pourrait faire gonfler un peu plus les ventes de la PME Sarthoise.

Croissance de 20% par an

"Nous étions à _10,5 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2018_, indique Julien Jeuslin, le directeur technique. C'est en croissance d'environ 20%". Au total, entre 1.500 et 2.000 piscines sont fabriquées chaque année. Deux à trois personnes sont donc embauchées en intérim avant de passer en CDI pour venir gonfler les rangs des équipes, notamment parmi les préparateurs de commandes.

La trentaine de salariés travaille désormais en trois huit pour assurer la fabrication des piscines en béton dans l'usine de 9.000 mètres carrés. "On arrive à gérer la croissance des commandes grâce à l'outil de production qui est aujourd'hui bien supérieur à nos besoins", précise Julien Jeuslin.

Julien Jeuslin, directeur technique, et Flore-Anne Roncin, responsable marketing de Mondial Piscine © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des piscines "made in Sarthe"

Depuis 2007, et le déménagement de Mondial Piscine de Changé vers Cérans-Foulletourte, toute la fabrication des piscines se fait au cœur de l'usine sarthoise. Une fois terminées, elles sont expédiées chez près de 70 concessionnaires, qui s'occupent ensuite de la livraison chez les clients. "Le marché est surtout national, mais on a 12% de clients à l'étranger", précise Julien Jeuslin.

La France est selon lui le deuxième marché mondial de la piscine. Malgré le succès, pas question d'externaliser la production ou de délocaliser : "Monsieur et Madame Morin qui ont créé l'entreprise viennent tous les jours, explique le directeur technique. On a des relations assez familiales, _on n'est pas issu d'un groupe ou de financiers. L'entreprise est native de la Sarthe et elle restera en Sarthe !_", conclut-il.