Sarthe : par peur de la fermeture, les fleuristes préparent la Saint-Valentin à la dernière minute

Face à la crainte d'un troisième confinement, les fleuristes sarthois ont attendu jusqu'au dernier moment pour préparer la Saint-Valentin. Comme ils ont repoussé leurs commandes le plus tard possible, les producteurs de fleurs tournent à plein régime pour livrer dans les temps.

La Saint-Valentin est un des temps fort de l'année pour toute la filière fleurs. Après les mois de fermetures en 2020, c'est un véritable soulagement pour les fleuristes sarthois d'être ouverts, ainsi que pour leurs fournisseurs. Si la fête des amoureux va se dérouler presque comme prévue pour eux, la crainte d'un troisième confinement a joué sur les préparatifs.

"Les commandes se font à peu près quinze jours, trois semaines avant voire encore un peu plus pour certains produits qui viennent d'équateur" explique Armelle Alleton, fleuriste dans le centre du Mans, mais il y a trois semaines "on pensait être confinés donc personnellement, j'ai attendu, attendu, attendu !"

Les fleurs commandées à la dernière minute commencent à être mises en place par Armelle Alleton, Chloé et Manon. © Radio France - Noémie Philippot

Commander les fleurs le plus tard possible

Elle a finalement commandé ses roses, tulipes et autres anémones lundi 8 février à la dernière minute. "On va avoir tout ce qu'il faut" rassure Armelle Alleton, "en belles fleurs de saison, en fleurs du midi, mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour les achats."

Beaucoup de fleuristes ont adopté la même stratégie qu'elle. Cela se ressent donc chez les producteurs et fournisseurs comme Bigot Fleurs, installé à Allones. "On est un peu plus de 300 personnes à travailler" détaille le directeur général, Nicolas Bigot. Il a recruté 100 personnes de plus cette semaine pour livrer dans les temps. "Si vous venez aujourd'hui dans nos ateliers et dans nos serres, il y a beaucoup beaucoup de camions qui partent. C'est encore plus le rush que d'habitude."

Bigot Fleurs vend beaucoup plus tard que d'habitude, mais autant qu'une année classique. Entre quatre et cinq millions de fleurs partent de ses serres pour la Saint-Valentin, ce qui ne compensera pas les pertes de l'année passée. Bigot Fleurs accuse un million d'euros de pertes sèches suite à la fermeture des fleuristes et grossistes pendant les confinements.