Les animateurs sarthois face au pass sanitaire : "Je me fais tester toutes les 48h"

Les centres de loisirs ont obtenu un sursis jusqu'au moins le 30 août. Il est donc pas nécessaire pour les animateurs d'avoir le pass sanitaire pour travailler dans les structures. Mais sur place, il n'est pas nécessaire d'en présenter un, la situation devient plus délicate lors des sorties. Parc d'attraction, zoo, musées ou encore cinéma, il faut montrer patte blanche. Dans la Sarthe, les centres de loisirs doivent donc s'adapter.

Adapter les activités

Dans la communauté de communes du Pays sabolien, le choix a été fait de modifier le programme et d'annuler les sorties demandant le pass sanitaire. En cause, une partie des 15 animateurs ne l'ont pas encore. Beaucoup n'ont eu qu'une dose. "On s'est tourné vers des sorties en extérieur notamment des lacs", explique Sandrine Vaidie, responsable de l'Accueil de Loisirs de la communauté de communes. "On met à profit les ressources en extérieur du territoire", renchérit Daniel Chevalier, le président.

Et si la météo n'est pas clémente, les animateurs ont de l'imagination à revendre. Florine, 21 ans, est animatrice chez les 4 ans. Pour elle, il n'a pas été trop compliqué de s'adapter. "On s'aide entre animateurs, on se donne des idées. Certains sont là depuis longtemps, et puis il y a internet, ça aide aussi."

Un choix bien pris par les parents et les enfants. "Ils comprennent, ils sont dans le même bateau que nous, analyse Sandrine Vaidie. Les parents sont contents si les enfants sont contents. Et ça se passe très bien !"

"Je me fais tester toutes les 48h"

Autre stratégie au centre social d'Arnage. Ici, le programme est fait en concertation avec les habitants. "On répond vraiment à leurs demandes", explique Adeline, animatrice. "Ils ont déjà été confinés, ça a été dur, surtout pour les ados." Alors l'option d'annuler, c'est non.

Mais dans la structure, deux animatrices n'ont pas leur pass sanitaire, dont Adeline. Alors il faut faire des tests. C'est Julie Gasse, animatrice et en charge de la direction durant le mois d'août, qui gère. Tous les mercredis, elle appelle les prestataires de la semaine suivante pour savoir s'il faut le pass. Puis appelle la pharmacie voisine : "Ça peut aller jusqu'à trois tests par semaine par animateur."

C'est donc le cas d'Adeline. "Je me fais tester toutes les 48h, c'est pas agréable mais c'est pour le travail donc je le fais." La jeune femme continuera à faire ainsi tant que la vaccination n'est pas obligatoire.

Une entrée dans le flou

Mais jusqu'à quand tester avant chaque sortie sera possible ? Emmanuel Macron a annoncé le 12 juillet que les tests, sauf prescription médicales, cesseront d'être gratuits à l'automne. Et avec la fin des beaux jours, difficile de planifier que des sorties en extérieur.

Avec la rentrée, les structures d'accueil sarthoises verront probablement le pass sanitaire devenir obligatoires. Ils craignent que la tolérance jusqu'au 30 août, annoncée par Olivier Véran, ne prenne fin.