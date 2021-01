Sarthe : 10% de bénéficiaires du RSA supplémentaires en 2020

C'est un des signes les plus flagrants de la hausse de la précarité en Sarthe avec la crise sanitaire : le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de près de 10% sur les neuf premiers mois de 2020.

Le département de la Sarthe prévoit une hausse de ses dépenses pour financer le RSA cette année : en 2020, le nombre de bénéficiaires a déjà augmenté de 9,9% entre le 1er janvier et le 30 septembre. Dominique Le Mèner, président du Conseil Départemental, s'attend à ce que la tendance se poursuive en 2021.

15 millions d'euros supplémentaires

Plus de 1.160 foyers supplémentaires ont touché le RSA en 2020 par rapport à l'année précédente, ce qui porte à 13.000 le nombre de foyers concernés. "De nombreux bénéficiaires sont des personnes seules", précise le président du Département : en septembre 2020, ce sont au total 26.951 Sarthois qui ont touché cette allocation.

Pour 2021, la quasi totalité de la hausse des dépenses de fonctionnement du département par rapport à 2020 est d'ailleurs liée au RSA. 15,4 millions d'euros supplémentaires lui sont consacrés. "On a calculé une évolution prévisible pour le RSA qui intègre tant le versement de l'allocation que des moyens de retour vers l'emploi et l'insertion, indique Dominique Le Mèner. Il y a aujourd'hui des offres d'emploi non-satisfaites dans certains domaines, il faut qu'on trouve les adéquations avec des personnes sans activité." Le département permet par ailleurs de cumuler pendant quatre mois le RSA et un emploi dans le domaine de l'agriculture ou le médico-social afin d'accompagner les bénéficiaires dans leur retour vers l'emploi.