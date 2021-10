Sarthe : un guichet unique pour les migrants

Depuis un an, la plateforme Talents migrants a accompagné 110 migrants en Sarthe et en Mayenne, en leur proposant notamment des cours de français.

Comment améliorer l'accueil des migrants en Sarthe et accélérer leur intégration ? C'est la mission de la plateforme Talents migrants. Gérée par l'association Inalta, il s'agit d'un dispositif expérimental. Créé en décembre 2019 et passé un peu inaperçu à cause de la crise sanitaire, Talents migrants se présente comme un guichet unique pour les migrants. Logement, santé, mobilité, apprentissage du Français, formation professionnelle, démarches administratives, etc : les bénéficiaires sont accompagnés dans tous les domaines pendant au maximum 18 mois pour faciliter leur arrivée et leur intégration dans le département.

Lorsqu'on a tout quitté pour refaire sa vie dans un pays dont on ne maitrise ni la langue ni les rouages administratifs, c'est une aide précieuse explique Frédéric Garreau, directeur adjoint : "Nous sommes un repère. Quand une personne arrive en France il y a un certain nombre de barrières, ne serait ce que s'inscrire à la Caf ou à Pôle emploi, et nous, nous sommes là pour orienter au mieux en nous appuyant sur notre connaissance des acteurs du territoire".

110 migrants accompagnés

Sur un an (d'octobre 2020 à octobre 2021), la plateforme Talents migrants, qui compte trois salariées, a accompagné 110 migrants sur la Sarthe et la Mayenne. Et même s'il est trop tôt pour évaluer l'efficacité du dispositif, les premiers retours sont positifs selon Déborah Dordoigne-Abdelli, chargée d'accompagnement et de projet : "On voit bien qu'on a un rôle de facilitateur et on est efficace parce qu'on est souple. On essaye de répondre au maximum de problèmes qu'un migrant peut rencontre, le spectre est très large. Par exemple, si une personne a un problème de garde d'enfant, automatiquement elle ne pourra pas accéder à l'emploi parce qu'elle ne pourra pas faire garder ses enfants. On essaye de régler cela".

Mais tout commence par l'apprentissage de la langue. "On fait un diagnostic et on propose des cours de français. C'est le préalable parce que si la personne n'a pas les prérequis linguistiques pour une formation professionnelle, elle sera bloquée dans son parcours d'insertion".

Enfin Talents migrants a aussi un rôle d'observatoire et d'informations. "On peut sur demande intervenir dans les organismes et les entreprises. Par exemple auprès d'une agence d'interim qui emploie des migrants pour les informer sur les droits, la législation et les démarches à effectuer". La plateforme a par ailleurs édité un catalogue des formations à destination du public migrant et des centres les proposant dans le département.