Sarthe : une centaine de postes à pourvoir dans la maroquinerie de luxe en 2019

Par Julie Le Duff, France Bleu Maine

Le groupe Tolomei emploie déjà 400 personnes en Sarthe dans le secteur de la maroquinerie d'excellence et prévoit une centaine d'embauches supplémentaires en 2019. Deux réunions sont prévues les 16 et 23 avril avec Pôle Emploi pour les sites de Thorigné-sur-Dué et Connerré.