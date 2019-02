Sarthe : une école des métiers du numérique inaugurée à La Chartre-sur-le-Loir

La Chartre-sur-le-Loir, France

Les yeux rivés sur leur ordinateur, les 12 élèves de l'école du numérique de La-Chartre-sur-le-Loir apprennent les bases de la programmation web. Lucie Beauge suit attentivement les cours depuis décembre 2018. Cette ancienne comptable a vécu un licenciement économique. Elle ne trouvait pas de travail depuis six mois. Toutes les offres concernaient des emplois à plus d'une heure de route de chez elle, au Mans ou à Tours. "Je n'avais pas du tout comme ambition de devenir développeuse web. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Mais on m'a présenté ça comme un secteur porteur, avec des perspectives d'emploi et un métier d'avenir", témoigne Lucie.

Quelqu'un qui sort de la formation est normalement recruté avant la fin", Florent Tétart, fondateur de l'école

Des débouchés très nombreux en Sarthe

C'est Florent Tétart qui a eu l'idée de créer cette formation il y a quatre ans. Il travaille également pour la société PMB Services, basée à Château-du-Loir. "On cherche deux développeurs depuis plus d'un an sans succès. Il y a de réelles difficultés à recruter", confie-t-il. Une réalité partout en France, mais encore plus prégnante en Sarthe. "C'est un département rural. Et le sud Sarthe, c'est encore pire car c'est très rural. Quand un ingénieur ou un informaticien vient d'une plus grosse ville, la marche est très haute", poursuit Florent Tétart.

Les besoins de candidats sont infinis"

Cette école a pu naître grâce à l'aide précieuse de la communauté de commune du Val-du-Loir, de Pôle Emploi et d'entreprises sarthoises. Mais les créateurs se sont parfois heurtés au scepticisme de certains élus locaux. "Le numérique subit beaucoup de clichés. On nous a dit qu'on ne trouverait personne. Beaucoup de gens ne se projettent pas du tout sur ces métiers. Pourtant, ça s'apprend. Comme on bidouille un moteur de voiture, on peut bidouiller dans un logiciel", compare Florent Tétart.

Cette formation ne s'adresse qu'à des demandeurs d'emploi. Un choix assumé par Florent Tétart. "Un des objectifs de la formation est de former des gens du territoire qui sont susceptibles de rester en Sarthe, de créer des activités qui peuvent créer un effet boule de neige", explique-t-il.