Sarthe : Va-t-il falloir payer ses jouets plus cher pour Noël 2021 ?

En 2021, les fêtes de Noël pourraient coûter plus cher que d'habitude. Avec des fermetures d'usines de plus en plus fréquentes en Asie à cause du covid, et la pénurie de matières premières comme le plastique, le bois ou le papier, le prix des jouets pour enfants pourraient augmenter de 6% d'ici Noël. Un phénomène difficile à éviter pour Eric Desruelle, président de l'entreprise CIJEP-Jemini spécialisée dans les jouets pour enfants, basée à Ecommoy. "La hausse des matières premières intervient au niveau mondial depuis quelques et c'est assez affolant, mais il y a surtout les coûts de transports maritimes de l'Asie vers l'Europe qui sont en train d'exploser".

On joue sur deux leviers pour maintenir nos prix

Seulement le président de l'entreprise Sarthoise qui propose des peluches, des jouets connectés, de la vaisselle pour enfants et des objets d'intérieurs et d'extérieurs pour les plus jeunes, n'a pas souhaité augmenter les prix de ses produits, pour ne pas pénaliser ses clients. "Nous allons maintenir nos tarifs, car nous avons réussi à trouver des transports maritimes à bas coût. Il y a aussi la parité euro/dollar car nous payons nos fournisseurs en dollar, et pour l'instant cela nous est plutôt favorable. Ce sont deux leviers sur lesquels on joue pour maintenir nos tarifs durant cette fin d'année, en allant même jusqu'à renier un peu sur notre marge de société."

Eric Desruelle, le président de CIJEP. © Radio France - Elie Abergel

Une croissance de 17 à 25% par rapport à 2020

Un effort fait par l'entreprise fondée en 2013 qui connaît une croissance de 17 à 25% de chiffre d’affaires supplémentaire par rapport à 2020. Un bilan encourageant qui est dû, selon Eric Desruelle à la diversification des produits proposés par l'entreprise depuis quelques années.

"On propose plusieurs gammes de produits autour du marché de l'enfance. Évidemment la peluche, avec des marques très connues comme Mickey, Petit Ours Brun ou Toy Story, de la vaisselle pour enfants, mais aussi du mobilier d'intérieur et d'extérieur adapté aux plus petits. Cette diversité dans l'offre participe à ce que l'on soit toujours aussi compétitif et à rester sur ce marché en croissance".

20% des produits fabriqués en France

L’entreprise produit environ 50 000 fauteuils clubs par an, entre 25 000 et 35 000 meubles et environ 20 000 peluches. 20 % de ses produits sont fabriqués en France dont les fauteuils clubs, des fauteuils pour enfants.

"Nous avons la Certification origine France garantie pour notre fauteuil club. Les mousses sont réalisées dans l’Orne et assemblées en Indre-et-Loire. Les autres produits sont fabriqués en Asie par nos partenaires. Ils s’appuient sur des modèles réalisés dans un premier temps dans notre entreprise d'Écommoy".