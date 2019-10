Sassenage : deux gardes à vue après le contrôle d'un chantier

Sassenage, France

C'est l'unité spéciale qui contrôle les chantiers en Isère. Le Comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) réunit des gendarmes, des agents de police, de l'URSSAF, de l'inspection du travail et de la DIRECCTE. Ils cherchent toutes sortes d'irrégularités : travail illégal, fraude fiscale, problèmes de sécurité, sous-traitance non déclarée, etc. Et bien souvent, ils en trouvent. Reportage sur un chantier de Sassenage où deux personnes ont été placées en garde à vue.

Titres de séjour et pièces d'identité passés au crible

Avec sa lampe à ultraviolets, le brigadier de police examine les cartes d'identité de tous les ouvriers du chantier. Il recherche des signes qui montreraient qu'il s'agit de faux documents. "Des traces d'encre, l'utilisation d'imprimante laser ou à jet", les pistes sont multiples. "C'est une vraie", lance-t-il après quelques minutes d'observation.

Grâce à une lampe à ultraviolets, le brigadier détermine si la carte d'identité est vraie ou fausse © Radio France - Nicolas Joly

Les agents des impôts et de l'inspection du travail, encadrés par les forces de l'ordre, interrogent tout le monde. Les ouvriers ne prennent pas cette "descente" de gaieté de cœur. "En 17 ans de métier je n'ai jamais vu ça", confie l'un d'eux. Bien sûr, ils n'avaient pas été prévenus de ce contrôle. Les autorités comptent sur l'effet de surprise pour déceler les infractions. À l'issue du contrôle, deux personnes sont placées en garde à vue, l'une pour suspicion de fraude et l'autre, le patron, pour emploi d'un étranger sans titre de séjour

Deux personnes ont été placées en garde à vue à l'issue de ce contrôle © Radio France - Nicolas Joly

Des irrégularités administratives

Les problèmes de sécurité sont aussi étudiés © Radio France - Nicolas Joly

Sur les 50 contrôles effectués en 2018, le CODAF a repéré une trentaine d'irrégularités. Mais le comité ne contrôle pas les entreprises au hasard, il y a une sélection en fonctions des "critères que font remonter les différentes instances", détaille Chloé Lombard, sous-préfète de l'Isère. Après ce contrôle à Sassenage, l'Urssaf va également instruire plusieurs dossiers pour travail dissimulé.