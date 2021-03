Sassenage : l'ehpad Les Portes du Vercors organise une collecte pour les étudiants précaires

Touchés par la précarité étudiante grandissante en cette période de crise sanitaire, les résidents de la maison de retraite Les Portes du Vercors à Sassenage ont lancé une collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Les dons seront redistribués par l'association Help étudiant.

Avec la crise sanitaire, de nombreuses initiatives solidaires émergent chaque jour partout en France et en Isère où la maison de retraite Les Portes du Vercors, située à Sassenage, a lancé une collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène pour aider les étudiants du campus grenoblois en situation de précarité.

Cette solidarité intergénérationnelle a vu le jour en partenariat avec l'association grenobloise Help étudiant qui organise chaque semaine des distributions à destination de 300 jeunes en difficulté.

C'est en lisant un article de journal sur la précarité étudiante que les résidents de la maison de retraite sassenageoise ont souhaité agir pour leur venir en aide. Élodie Bardaro, animatrice au sein de l'établissement, leur a donc proposé d'organiser une collecte. "Les résidents ont tout de suite répondu présent car ils sont très touchés par la situation des jeunes", explique l'animatrice.

Élodie Bardaro, animatrice à la maison de retraite Les Portes du Vercors, coordonne la collecte. © Radio France - Louise Buyens

Des denrées alimentaires et des produits d'hygiène

Des boîtes en plastique ont été installées à l'entrée de la maison de retraite pour recueillir des denrées alimentaires non périssables comme les boîtes de conserve et les pâtes, mais aussi les produits de nettoyage et produits d'hygiène. Les dons seront ensuite récoltés par l'association Help étudiant qui se chargera de la redistribution : "Avec la Covid-19, il n'y a pas beaucoup de travail, même s'ils font des recherches et postulent partout, les étudiants ne trouvent pas donc en ce moment c'est important de les soutenir", témoigne Hanan, la présidente de l'association.

Geneviève (à gauche) et Claire (à droite), deux nonagénaires résidentes à la maison de retraite de Sassenage. © Radio France - Louise Buyens

Un message entendu par Geneviève, 90 ans : "On connaît très bien les problèmes rencontrés par les étudiants sur le plan du travail et de la nourriture. Ceux qui n'ont pas de parents qui peuvent les aider sont malheureux donc si je peux faire quelque chose, je le fais volontiers !", sourit la retraitée. "De moi-même, je ne peux plus rien faire, à notre âge, on est souvent arrêtés dans notre désir d'aider les gens", ajoute Claire, 98 ans.

Aider les autres pour s'aider soi-même

Cette collecte permet donc d'aider les jeunes mais aussi les seniors de la maison de retraite sassenageoise. "On est très sensibles à les maintenir dans une réalité et dans leur rôle de citoyen. _Ce sentiment d'utilité sociale est très présent chez eux et en période de crise sanitaire_, cela les aide à tenir", raconte Élodie Bardaro.

En raison de la situation sanitaire, le personnel de l'ehpad, les résidents et leurs familles sont les seuls à pouvoir participer à la collecte au sein de l'établissement. Afin de permettre à tous les sassenageois de faire un don, la mairie de Sassenage propose également de déposer des produits devant le CCAS de la commune, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.