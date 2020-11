Sassenage : une plateforme en ligne pour aider les commerces de la ville

Frédéric Olivieri habite Sassenage et travaille dans le domaine du web depuis 15 ans. Avec le nouveau confinement et la fermeture des commerces non essentiels, il a voulu donner un coup de main, bénévolement, aux boutiques de sa ville avec un site internet de vente en ligne.