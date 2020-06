Déconfinement - Doutes des profs, satisfaction des restaurateurs : les réactions au discours d'Emmanuel Macron

Ce dimanche soir, Emmanuel Macron a avancé la nouvelle phase du déconfinement du pays d'une semaine : à partir de ce lundi, toute la France passe en "vert", sauf la Guyane et Mayotte. Les restaurateurs d'Île-de-France sont satisfaits, alors que les enseignants ont des doutes.

Ce dimanche soir, Emmanuel Macron a avancé la nouvelle phase du déconfinement du pays d'une semaine : à partir de ce lundi, toute la France passe en "vert", sauf la Guyane et Mayotte. Les restaurateurs d'Île-de-France, qui peuvent rouvrir leurs salles, sont satisfaits. Les professeurs des écoles, qui devront accueillir tous les élèves à partir du 22 juin, ont davantage de doutes. Les parents d'élèves, eux, sont globalement satisfaits.

"Beaucoup d'interrogations" pour les profs

Lors de son allocution ce dimanche, Emmanuel Macron a annoncé que le retour à l'école serait obligatoire à partir du 22 juin, sauf pour les lycéens. Les crèches, écoles et collèges doivent se préparer à accueillir tous les enfants et les élèves.

"On a beaucoup d'interrogations encore sur la mise en œuvre du protocole", a expliqué Francette Popineau, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUipp-FSU, syndicat majoritaire chez les enseignants, dimanche sur franceinfo. Ce lundi, le ministre de l'Education Jean-Michel Bla,nquer a annoncé que les règles de distanciation physique à l'école allaient être allégées.

Sommes-nous prudents ? Est-ce que cela a été bien envisagé par une autorité médicale ? - Francette Popineau, porte-parole du SNUipp-FSU

"Est-ce qu'on a toujours une obligation de lavage répété des mains Auquel cas, on va avoir du mal à faire se laver les mains à tout le monde de façon régulière dans une école, puisqu'il n'y aura pas de sanitaires supplémentaires dans les jours à venir", explique la porte-parole du syndicat.

Francette Popineau s'interroge aussi sur les raisons de cette ouverture : "Quelle autorité médicale a donné ce feu vert ? Parce qu'il ne faudrait pas faire prendre des risques à une partie de la population", estime-t-elle. Elle rappelle que "plus il y a d'enfants dans une école, plus il y a d'adultes". "Il y aura des adultes entre midi et deux, il y aura des personnels supplémentaires à la cantine. Il y aura effectivement du personnel supplémentaire à la garderie. Sommes-nous prudents ? Est-ce que cela a été bien envisagé par une autorité médicale ?" questionne-t-elle.

Une bonne chose pour la FCPE, "mais le gouvernement doit rassurer"

La fédération de parents d'élèves FCPE estime, elle, que cette scolarisation à plus grande échelle est globalement une bonne chose. "On dit, chiche on y va, mais cela sera au gouvernement de rassurer les parents" sur les règles sanitaires, a déclaré sur franceinfo Carla Dugault, co-présidente de la Fédération.

Ce qui important c'est que tous les élèves reprennent le contact avec leurs enseignants et leurs camarades de classe

Même si l'année scolaire est presque terminée et que "dans la plupart des classes, les conseils de classe se sont passés, les livres ont été rendus", Carla Dugault estime que ce retour à l'école est important : "Ce qui important c'est que tous les élèves puissent revenir à l'école, reprennent le contact avec leurs enseignants et leurs camarades de classe."

Les restaurateurs satisfaits

Avec le passage de toute la France en vert, le Président a également annoncé ce dimanche "la réouverture des cafés et restaurants en Ile-de-France". Les établissements, contraints d’accueillir les clients uniquement en terrasse depuis le 2 juin, vont pouvoir rouvrir leurs salles.

"Je suis extrêmement satisfait pour mes collègues parisiens parce que c'était extrêmement discriminatoire que jusqu'à présent, l'ensemble du territoire national soit ouvert et malheureusement pas nos copains parisiens", a réagi sur franceinfo Hubert Jan, le président national de la branche restauration de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'Umih.

Le président de l'Umih aurait tout de même aimé un assouplissement du protocole, pas toujours facile à respecter. Il ne faudra en effet pas qu'il y ait plus de dix clients par table, la règle d'un mètre entre chaque table reste d'actualité, les personnels doivent porter des masques en cuisine et les clients également lors des déplacements en salle. "Il aurait fallu assouplir un tout petit peu ce protocole. Je tiens juste à dire à mes camarades parisiens que ça va être difficile d'exercer le métier dans le cadre du protocole qui est nous qui nous est imposé aujourd'hui", explique Hubert Jan. Il a aussi expliqué que les établissements de la région parisienne mettrait sans doute quelques jours à rouvrir complètement, le temps de se remettre en route.