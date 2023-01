Satys, leader de la peinture d'avions basé à Blagnac, veut réduire sa consommation d'énergie de 20 à 30%

Dans la Nouvelle éco ce matin France Bleu Occitanie on reçoit un patron d'entreprise qui se lance dans un grand plan d'économie d'énergie : Grégory Mayeur, le directeur général de Satys, une entreprise leader dans le secteur de la peinture d'avions qui emploie 2 200 salariés et dont le siège est basé à Blagnac.

Vous voulez baisser la consommation de vos usines de 20 à 30 % sur trois ans. Comment comptez-vous vous y prendre ?

Cette ambition est celle de toute la filière aéronautique. Satys est un acteur majeur de l'aéronautique. On a la chance d'avoir la confiance de tous les grands donneurs d'ordre et donc on a un devoir d'exemplarité sur ces sujets environnementaux. Nous avons donc lancé un plan en deux phases : un plan de sobriété sur le court terme qui doit nous amener des économies d'énergie d'environ 10%. Et un plan de transition énergétique avec des moyens et de nouvelles technologies qui devrait nous amener 20 à 30 % d’économies supplémentaires.

Très concrètement, ça passe par quoi ?

Consommer moins et consommer mieux. Consommer moins d'un côté, parce qu'on est sur des activités de protection de surfaces qui sont vitales pour la sécurité des vols mais qui sont énergivores et donc qui nécessitent du gaz et de l’électricité. L’un des premiers enjeux, c'est de consommer moins sur les aspects d'isolation thermique, de chauffage, de régulation des bâtiments. Nous cherchons aussi à optimiser nos processus de production : comment les optimiser alors qu'on a besoin de chauffer et de ventiler nos installations, comment produire nous-mêmes des énergies renouvelables ? Cela peut passer par des solutions comme utiliser des panneaux solaires sur nos installations, d'utiliser des ombrières de panneaux photovoltaïques sur nos parkings ou des éoliennes de toit. Cela nous permettra de réduire significativement nos émissions de CO2 et de gaspiller beaucoup moins.

Vous gaspillez beaucoup aujourd'hui ?

Comme tout le monde, on a besoin d'attentions supplémentaires au quotidien. On a pour objectif de récupérer un maximum de chaleur : on chauffe beaucoup nos installations. L'objectif, c'est de mettre ne place un maximum de cycles de récupération de chaleur.

Ça vous demande de gros investissements ?

On estime que dans les trois ans qui viennent, sur nos différents sites dans le monde (45 sites dans treize pays) on aura besoin d'un plan d'investissements autour de 10 millions d'euros.

L'interview complète de Gregory Mayeur est à retrouver en vidéo ci-dessus.