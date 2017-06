Saulce-sur-Rhône : les Laboratoires Richard et ses 53 employés sont sauvés

Les Laboratoires M.Richard, fondés en 1958 et aujourd'hui basés à Saulce-sur-Rhône dans la Drôme ont été placés en redressement judiciaire en août dernier. Pharma and Beauty Group annonce racheter 70% du capital et conserver tous les emplois.

C'est une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Les Laboratoires M.Richard et ses 53 emplois sont sauvés à Saulce-sur-Rhône. Pharma and Beauty Group annonce racheter 70% du capital de l'entreprise drômoise.

En redressement judiciaire depuis août dernier

Les Laboratoires M.Richard ont été créés en 1958. Installée à Montélimar, puis Sauzet et aujourd'hui à Saulce-sur-Rhône, l'entreprise est dirigée par la famille Froissant. Depuis plusieurs années, les difficultés financières se sont accumulées. Le 26 août dernier, les Laboratoires M.Richard ont été placés en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.

L'avenir de l'entreprise familiale et de ses 53 employés était alors en danger. Une vingtaine de propositions ont été évaluées mais elles ne proposaient pas de continuer l'activité et de conserver les emplois. L'offre de Pharma and Beauty Group a donc séduit très rapidement la présidente depuis cinquante ans des Laboratoires M.Richard, Solange Froissant.

"C'est un vrai soulagement, c'est mon père qui a fondé cette entreprise et nous voulions que tous les emplois soient conservés"

"En quatre mois seulement, nous sommes tombés d'accord car le groupe compte conserver tous les emplois et apprécie l'âme et le côté familial de notre entreprise" explique Solange Froissant. "Beaucoup de propositions concernées le démantèlement de l'outil industriel, rapatriement des machines et vente de l'immobilier et ce n'est pas ce que nous souhaitions, alors bien sûr nous sommes soulagés" explique Ludovic Froissant, petit-fils du fondateur des Laboratoires M.Richard.

Reportage sur le rachat de 70% du capital des Laboratoires Richard par Pharma and Beauty Group. Copier

Emplois conservés et futures embauches

Le président de Pharma and Beauty Group, Laurent Dodet, est fils d'agriculteurs ardéchois. Il a grandi à Saint-Félicien en Ardèche. Industriel depuis 28 ans, il a fondé son groupe en 2011 et a repris deux entreprises en difficulté, une près d'Aix-en-Provence, une seconde à Nevers, dans la Nièvre. "Nous sommes dans la cosmétique, l'hygiène, le soin et les dispositifs médicaux" explique Laurent Dodet. "La fabrication de produits pharmaceutiques grâce aux Laboratoires M.Richard nous permet une complémentarité très intéressante". Le président du groupe explique : "nous conservons tous les emplois car le savoir-faire et l'âme de cette entreprise sont essentiels".

"D'ici 2018, nous allons recruter 20 à 30 salariés ; nous serons 130 d'ici quatre ans"

Laurent Dodet compte bien investir dans cette entreprise, deux millions d'ueors d'ici deux ans, rien que dans les équipements. Il compte également embaucher de nouveaux salariés. "D'ici quatre ans, nous serons, si tout va bien, 130 salariés, 150 à plus long terme, voire plus" insiste le président de Pharma and Beauty Group.

"Nous allons introduire des technologies supplémentaires, développer les compléments alimentaires" explique Laurent Dodet. "Nous avons notamment une technologie peu répandue, brevetée et qui va nous permettre de fabriquer des produits pharmaceutiques et notamment pour les enfants en bas âge, sans conservateur".

Reportage sur le rachat de 70% du capital des Laboratoires Richard par Pharma and Beauty Group. Copier

La reprise des laboratoires M.Richard à Saulce-sur-Rhône sera officialisée le 28 juin prochain, par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.