Le saumon de Cherbourg à l'assaut des Champs Elysées

L'entreprise Saumon de France voit grand dans l'agglomération cherbourgeoise et va faire des petits en France. Une vingtaine de projets sont sur la table et du changement est prévu sur le site du port des Flamands Des travaux vont commencer cet été avec deux gros projets en perspectives.

Le premier projet est l'ouverture d'un atelier de fumaison de 300 mètres carrés sur le port des Flamands à Tourlaville. C'est là que seront transférés l'actuel Saumonier cherbourgeois et ses deux salariés actuels. A terme, dix personnes pourraient y travailler. La volonté est de garder l'aspect artisanal.

une ferme d'un nouveau genre

Les produits qui sortiront de l'atelier seront vendus directement sur place. Un magasin d'usine doit ouvrir pour vendre les produits fumés et aussi des produits frais parce que le deuxième projet sur les rails, à l'horizon 2018, c'est une ferme aquaponique : une ferme où on associe élevage de poissons et cultures de végétaux, en circuit fermé. Il faut encore pour ça plusieurs autorisations administratives.

l'Arabie Saoudite intéressée

Et au delà de Cherbourg, Saumon de France espère faire des petits. Une vingtaine de projets sont lancés en France comme en Méditerranée pour développer d'autres genres de poissons comme le bar ou la dorade. Et le savoir faire de l'entreprise intéresse aussi au delà des frontières, dans les pays du Golfe intéressés par l'autosuffisance alimentaire et les économies d'eau, l'Arabie Saoudite et Dubai notamment.

Pascal Goumain , le PDG de Saumon de France, va vendre ses produits sur les Champs Elysées à Paris © Radio France - Jacqueline FARDEL

Le saumon de Cherbourg sur les Champs Elysées

Et Saumon de France aura bientôt une vitrine sur... les Champs Elysées à Paris. Déjà vendu chez Fauchon, le saumon de Cherbourg sera proposé dans un magasin qui ouvrira à la fin de l'année sur la plus belle avenue du monde avec les produits du groupe l'Occitane - qui a investi dans Saumon de France- et du pâtissier Pierre Hermé