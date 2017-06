Sauramps appartient désormais au Furet du Nord, librairie indépendante de Lille

C'est une surprise. La librairie indépendante Le Furet du Nord reprend Sauramps. C'est officiel.

Le tribunal de commerce de Montpellier a rendu sa décision. C'est la librairie lilloise, le Furet du Nord qui a été choisie pour reprendre Sauramps.

Le Furet du Nord a fait une proposition qui ne concerne pas Odysseum. Le libraire du Nord reprend les magasins du Triangle, la boutique du Musée Fabre et l' Alès. Il reprend tous les sites sauf odysseum à cause du montant du loyer, plus d'un million d'euros par an, soit 15 % du chiffre d'affaire. C'est une offre qui n'avait pas la faveur des représentants du personnel puisque le Furet du Nord garderait seulement 57 des 119 salariés de Sauramps.