Sauthon, entreprise creusoise chantre du "made in France" à Paris

Une seule entreprise creusoise participe au Salon du Made in France à Paris. Il s'agit de l'entreprise Sauthon, qui emploie 120 personnes à Guéret. C'est le leader européen des meubles pour bébé. Vos parents vous ont peut-être changé la couche sur l'une de leurs tables à langer puisqu'elle existe depuis 1948. Créée en région parisienne, elle est basée en Creuse depuis les années 60.

Un enjeu de campagne électorale

C'est la première fois que Sauthon participe à ce salon qui organise sa neuvième édition à Paris jusqu'au dimanche 14 novembre. Il attire beaucoup de visiteurs... et beaucoup de prétendants à l'Elysée : Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Eric Zemmour et bien sûr Arnaud Montebourg ont tous prévu d'y faire un tour.

"Je ne sais pas si c'est un enjeu de campagne électorale, mais c'est un enjeu pour l'emploi et l'attractivité de la France à long terme, donc à ce titre-là ce sujet intéresse tous les candidats", analyse Laure Dejammet, directrice générale de Sauthon. Fabriquer français est selon elle "un combat de tous les jours". Elle déplore la concurrence de fabricants, notamment d'Europe de l'est, qui "arrivent sur le marché avec moins de contraintes environnementales et une main d'œuvre plus économique". Être présent dans un grand salon parisien lui permet de mettre un coup de projecteur sur son entreprise : "On sera plus fort tous ensemble que chacun dans notre usine."

Le made in France a le vent en poupe

Outre les enjeux politiques et les contacts noués avec les autres professionnels du secteur, le salon du Made in France permet de se faire connaître auprès des consommateurs. "Il y a un élan du consommateur, remarque Laure Dejammet. La crise du covid a renforcé cette prise de conscience. On se rend compte que quand on achète des produits qui viennent de loin, si la chaîne de fabrication, de distribution et de transport s'arrête on est très contents de faire avec du local."

Même si ses meubles fabriqués en France sont plus chers que ceux importés, elle est optimiste car elle constate un engouement des jeunes générations pour le made in France : "Il y a un regain d'intérêt, c'est stratégique pour nous de venir les chercher."