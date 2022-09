Sautron : le député Mounir Belhamiti demande à la métropole de trouver un autre site pour la déchetterie

Plus de 300 personnes se sont rassemblées à Sautron ce samedi en fin de matinée. Une manifestation pour marquer leur opposition à un projet de déchetterie industrielle à l'entrée de la ville, jugée par les opposants "trop proche" de certaines habitations. Des habitants qui ont reçu le soutien du député de la circonscription, Mounir Belhamiti (Renaissance).

Invité de France Bleu Loire Océan ce lundi matin, le parlementaire est revenu sur les raisons de son opposition au projet.

"Je les soutenais avant même d'élu député, des déchetteries industrielles il en faut, mais cette déchetterie ne doit pas s'implanter à cet endroit là. On est entre une zone pavillonnaire et une zone humide et le bon sens voudrait que le porteur de projet (Ndlr : le groupe Brangeon) revienne à la raison et considère que ce n'est pas le bon endroit."

"c'est le rôle de la métropole d'être chef d'orchestre en matière d'aménagement urbain"

Le députe reconnait toutefois la nécessité d'avoir une déchetterie industrielle de ce type sur le territoire, mais selon lui, ces questions doivent se régler à l'échelle métropolitaine.

"J'ai demandé à Johanna Rolland, la présidente de Nantes métropole qu'elle mette les services à disposition du porteur du projet pour qu'une autre zone soit identifiée" explique le député pour qui "c'est le rôle de la métropole d'être chef d'orchestre en matière d'aménagement du territoire et notamment sur des équipements comme une déchetterie industrielle".