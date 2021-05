Sauver les combinaisons de surf : l’activité de Tearing Waves à Soustons

Quand on surfe on peut se blesser et par conséquent abimer sa combinaison. En partant de ce constat, Nello Lefeuvre et sa conjointe My-Lane ont créé leur entreprise de réparation de combinaison en néoprène. Après en avoir discuté avec le patron d’une école de surf à Capbreton, qui leur a proposé de réparer les tenues des surfeurs, le couple a commencé à travailler dans son atelier. Mais avant de se lancer, il a fallu aux 2 entrepreneurs de l’entrainement ! Nello le confirme : cela demande des compétences techniques. Aujourd’hui, le couple est prêt à répondre à la demande locale, déjà assez forte.

Interview de Nello Lefeuvre, co-créateur de Tearing Waves Copier

Une initiative environnementale

Nello est artisan menuisier, c’est aussi un snowbordeur et surfeur. My-Lane est quant à elle couturière de métier. Ils ont monté leur entreprise à Soustons pour s’impliquer dans la préservation de l’environnement.

Le néoprène, c’est une industrie qui est très polluante, et il y a peu de réparateurs dans le secteur.

Leur démarche permet ainsi de penser à la planète et d’aider les surfeurs, mais aussi ceux qui pratiquent le kitesurf, le paddle, le wakeboard, le windsurf. C’est une activité locale. Tearing Waves c’est un atelier, fermé au public, mais qui s’appuie sur des boutiques pour toucher les clients. Ceux qui souhaitent faire réparer leurs combinaisons passent par un surf shop à Seignosse-le-Penon, le Warf. Ils peuvent ainsi déposer leur tenue et l’entreprise de Nello et My-Lane vient les récupérer pour s’en occuper. Un modèle de circuit-court.

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.