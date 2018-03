Trois amies, habitantes de Sauveterre (Gard), ont crée un collectif et monté une association nommée "Sauveterre d'accueil" dans le but d'accueillir une famille de réfugiés. Elles ont réussi à rassembler une trentaine de personnes mais cherchent un logement, elles lancent un appel.

Sauveterre, France

L'idée a germé dans la tête de trois amies, habitantes de Sauveterre dans le Gard, un village situé entre Roquemaure et Avignon. Marie-Noëlle André, Anne Decocq et Christelle Vandenberghe ont crée un collectif il y a un an et demi et monté une association nommée "Sauveterre d'accueil" dans le but d'accueillir une famille qui a fui la guerre dans son pays. Elles sont parvenues à rassembler autour d'elles une trentaine de personnes, prêtes à aider la famille dans ses démarches administratives, pour accompagner les enfants dans leur scolarité ou encore donner des cours d'alphabétisation. Il leur manque maintenant un logement, c'est la condition pour que cette famille puisse s'installer.

"Le principal pour ces gens c'est de se reconstruire, donc avoir un lieu simple où ils puissent être en paix", Anne Decocq, trésorière de "Sauveterre d'accueil" Copier

Recherche d'un logement à Sauveterre et aux alentours

"Sauveterre d'accueil" est la recherche d'un logement à Sauveterre et aux alentours, dans un rayon de 10 kilomètres : Pujaut, Roquemaure, Montfaucon, les Angles, Villeneuve. "Depuis deux mois, nous cherchons activement, le souci ce sont les montants des loyers, trop chers dans la région", commente la secrétaire de l'association Christelle Vandenberghe. En fonction de la taille du logement, l'association pourra accueillir une famille avec un, deux, trois... enfants.

Si vous avez logement à proposer du côté de Sauveterre ou que vous avez connaissance d'un logement à louer, vous pouvez contacter Anne Decocq au 06 75 72 51 70 et Christelle Vandenberghe au 06 83 26 68 44.

Une famille venue de Syrie, du Soudan ou de l'Erythrée

Anne Decocq, la trésorière de "Sauveterre d'accueil" tient à préciser que cette famille aura le statut de réfugié, le but étant qu'elle s'intègre très vite à la vie du village, que les parents trouvent rapidement un emploi et que les enfants aillent à l'école. Cette famille sera originaire de Syrie, du Soudan ou de l'Erythrée, selon les informations de la Préfecture du Gard. Il s'agit de personnes en provenance des camps que le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a installé en Jordanie, en Turquie ou au Liban "et qui ont choisi de venir en France pour faire leur vie, c'est donc complètement encadré par l'Etat", explique Anne.