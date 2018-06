A l'occasion de la journée nationale des sauveteurs en mer ce samedi 23 juin, les habitants de Palavas-les-Flots (Hérault) ont pu venir à la rencontre des bénévoles de la SNSM. Des femmes et hommes de tout âge et de tous les corps de métier qui sauvent nos vies et nos embarcations sur le littoral.

Palavas-les-Flots, France

Ils sont chauffeur-livreur, psychologue ou encore fonctionnaire de police. Trente femmes et hommes travaillent bénévolement à la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) de Palavas-les-Flots. En France, ils sont près de 8 000. Du remorquage d'un bateau en panne à la recherche d'une personne disparue en mer, ils peuvent intervenir à n'importe quel moment et se relaient de jour comme de nuit, sept jours sur sept pour venir en aide aux personnes en détresse.

Jean-François Romieu est le "patron" de la vedette à Palavas. Bénévole depuis 27 ans à la SNSM, devenir sauveteur était une évidence. Il est la quatrième génération de sa famille à s'engager sur la mer : "Je me souviens de mon père qui partait en mission petit. Je suis né avec ça, il fallait que je continue. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir aider et de voir sourire des gens et leur soulagement quand on vient les aider."

Les médailles, on s'en fout. Le principal est d'aider les gens" Jean-Fraçois Romieu, bénévole depuis 27 ans

Jean-Christophe Jacquart est chauffeur-livreur et bénévole à la SNSM depuis 2 ans à Palavas : "j'étais obligé de venir à la SNSM. J'avais envie de faire autre chose que de penser à mon petit plaisir personnel, cette envie d'avoir un autre but dans la vie que l'argent et d'aider les autres."

Les trente sauveteurs de Palavas-les-Flots sont appelés grâce à une application mobile de la SNSM. Chaque bénévole indique s'il est disponible et chaque jour, une équipe de huit à dix personnes est prête à rejoindre la navette en moins de quinze minutes."Nous avons un entrainement tous les mois, des diplômes à passer" explique Aurélie, psychologue sur la terre ferme et bénévole depuis deux ans.

Les sauveteurs en mer de Palavas-les-Flots sont intervenus à plus de quarante reprises l'année dernière.

Les bénévoles lancent un appel au don pour pouvoir renouveler leurs équipements et seront présents sur le port de Palavas à l'occasion de la fête de la mer, le dimanche 8 juillet.

Le stand de la SNSM sur le port de Palavas © Radio France - Sarah Gilmant