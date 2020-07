"Sauvons nos emplois" : près d'un millier de manifestants à Sarreguemines contre le départ de Smart

Depuis 10h ce vendredi matin, près d'un millier de personnes manifestent à Sarreguemines contre le départ de Smart et Mercedes de l'usine automobile d'Hambach, qui emploie 1.500 salariés.

Dès 9h30, plusieurs centaines de personnes, 700 à 1.000 selon les organisateurs, 900 selon la police, se sont rassemblées ce vendredi devant le siège de la communauté d'agglomération de Sarreguemines. "Smart, c'est chez moi à Hambach", "Sauvons nos emplois", peut-on lire sur quelques banderoles. Les manifestants sont réunis à l'appel d'une intersyndicale CGT, CFDT, FO, CFE-CGE et CFTC pour dire leur opposition au départ de Smart et Mercedes de l'usine automobile d'Hambach, à 7 km de là.

Les manifestants dans les rues de Sarreguemines © Radio France - Marc Bertrand

Demander des comptes à Daimler

La maison mère de Smart et Mercedes, le groupe automobile allemand Daimler, a annoncé le 3 juillet dernier son départ du site historique de fabrication des modèles Smart. 1.500 salariés sont employés dans l'usine à Hambach, en comptant les sous-traitants qui travaillent exclusivement pour Smart. Les salariés sont d'autant plus remontés par cette annonce surprise qu'ils avaient fait des efforts financiers en 2016 : ils avaient accepté de travailler 39h payées 37 en échange d'un maintien de l'emploi. Aujourd'hui, ils sont amers et demandent des comptes à Daimler.

Les représentants de l'intersyndicale de Smart © Radio France - Marc Bertrand

Une "équipe commando" à Bercy pour analyser les possibilités de reprises

Mercredi, les représentants des salariés se sont retrouvés à Bercy, à Paris, pour évoquer la proposition de rachat du groupe britannique Inéos et obtenir le soutien du gouvernement, qui promet de suivre le dossier de très près et qui va monter une "équipe commando" pour analyser les possibilités de reprise.

Les manifestants réunis devant la communauté d'agglomération de Sarreguemines avant le départ du cortège © Radio France - Marc Bertrand

