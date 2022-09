Savenay : davantage d'élèves et moins de conducteurs de cars scolaires, le défi de la rentrée pour Aleop

A Savenay, désormais les cars desservent lycées et collèges séparément. 9 cars supplémentaires et 2000 élèves à transporter tous les jours

Il y a un millier d'élèves en plus cette année dans les transports scolaires de Loire Atlantique, à l'image d'un département attractif qui voit sa population croître d'année en année. En parallèle, les entreprises de transport ont du mal à recruter, la pénurie des conducteurs de cars pèse lourd. Assurer la rentrée scolaire relevait donc du défi chez Aléop, le réseau de transports en commun régional.

Mobilisation générale

Un couac dès le premier jour d'école. A la veille de la rentrée, un conducteur manque à l'appel, il s'est cassé le bras. Mais avec des effectifs à flux tendu, il fût impossible de le remplacer au pied levé. Résultat : 71 jeunes de Savenay, scolarisés à Saint-Nazaire, se sont retrouvés sur le carreau mais ça n'a pas duré "au prix de la mobilisation générale" explique Franck Eudeline, président de la fédération des transports de voyageurs dans le 44. "Les agents qui sont passés dans les bureaux ont été rappelés pour prendre le volant, idem pour les formateurs. On s'en sort malgré tout alors que cette rentrée était annoncée comme étant l'une des plus difficiles".

9 cars supplémentaires, encore faut-il trouver des conducteurs

Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de demandes et de moins en mois de conducteurs. "Nous sommes sur un territoire attractif, à mi-chemin entre Nantes et Saint-Nazaire, beaucoup de familles viennent s'installer. Notre population est en hausse d'environ 3% par an, rien qu'à Savenay, ce sont 2000 élèves qui prennent le car matin et soir" rappelle le vice-président de la communauté de commune et maire de la Chapelle-Launay, Michel Guillard. A tel point qu'un nouveau lycée (privé) a vu le jour à Savenay, et que le territoire est devenu l'un des premiers pôles scolaires de Loire-Atlantique. "Nous avons 9 cars supplémentaires, mais il faut trouver les conducteurs qui vont avec. Il suffit d'un arrêt maladie pour enrayer la machine, on est sur un fil" complète Michel Guillard.

Il a fallu aussi réorganiser les dessertes et les itinéraires. La Région compte beaucoup sur ses formations gratuites pour attirer de nouveaux conducteurs avec une centaine de places disponibles au second semestre. Mais la profession n'a pas le vent en poupe et avec le manque de personnel, ceux qui travaillent dénoncent des horaires trop extensibles et des salaires trop bas. La CFDT de Keolis menace de lancer la grève le vendredi 16 septembre.