Saverne : la mairie cherche à dynamiser le centre-ville touché par la fermeture des commerces

La commune de Saverne est confrontée comme toutes les villes moyennes à la fermeture des commerces en centre-ville. La mairie et la maison de l'emploi va embaucher un manager en septembre pour réaliser une enquête de terrain.

"Locaux disponibles", "bails à céder", des annonces de plus en plus fréquentes dans les centres des villes moyennes qui sont concurrencés notamment par les zones commerciales. Saverne, commune de 12.000 habitants, limite les dégâts mais est quand même touchée par ce phénomène. Elle compte 9% de magasins vides en centre-ville alors qu'il y a un peu moins de 200 commerces. A partir de 10% on considère qu'il y a un réel déclin commercial.

Des loyers trop chers ?

La mairie et la maison de l'emploi vont recruter en septembre deux personnes pour réaliser une enquête de terrain et sonder le marché. "Quelqu'un va suivre les offres commerciales qui existent et travailler avec les propriétaires de cellules qui sont libres depuis un certains temps pour voir quelles sont les raisons pour lesquelles ça n'a pas été repris. Est-ce que le projet n'était pas suffisamment fiable ? Est-ce que le loyer était très cher ? On ne sait pas. C'est pour cela qu'une étude de terrain doit être faite, ainsi qu'une étude de revitalisation pour aller chercher des enseignes" détaille Jean-Claude Buffa, l'adjoint en charge de l'économie, du commerce et du tourisme, à la mairie de Saverne.

Les zones commerciales sont devenus très attractives. Il y en a trois près de Saverne. Pour continuer à exister, les commerces du centre-ville doivent se démarquer, selon Bruno Monterestalli, le président des vitrines de Saverne : "Le commerce du centre ville, c'est du moyen-haut de gamme parce que qu'est ce qu'on a comme atout par rapport à des zones périphériques ? On a un centre-ville magnifique, historique, avec pour moi les meilleurs pâtisseries de la région, de très bons restaurants. Le touriste va rester en ville. Donc les belles enseignes, il faut les faire venir".