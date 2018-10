Brumath, France

Une partie de football sur le parking de leur entreprise: en attendant d'avoir des nouvelles de leur paie, les grévistes, chasubles bleues à l’effigie de la CFTC, s'occupent en tapant dans le ballon. Bientôt deux mois sans salaire et les 33 salariés de l'entreprise, n'en finissent plus de demander des rendez-vous à leurs banquiers pour pouvoir faire leurs courses et le plein de leurs voitures.

notre patronne nous dit qu'elle n'a pas les sous pour nous payer, on ne sait pas comment on va faire pour manger et quand on lui pose la question elle nous répond avec le sourire qu'elle ne sait pas. Camille Bittner, déléguée du personnel CFTC.

"Il n'y a plus de trésorerie" reconnait Paula Roser, la patronne de Saveurs Boulangères qui affirme que ce mouvement de grève "plombe l'entreprise". Quand à savoir quand elle paiera ses 33 salariés, elle reste évasive, espère verser des acomptes sans savoir quand et évoque une procédure de redressement judiciaire qui n'est pas encore enclenchée.

Cafards et réfrigérateurs en panne

Mais à saveurs Boulangères, si les grévistes sont excédés de devoir travailler sans salaire, ils sont aussi écœurés de le faire dans des conditions sanitaires précaires. Les salariés parlent des cafards, de la température qui dépasse régulièrement les 30 degrés dans les cuisines alors que les réfrigérateurs sont en panne, des vaisselles faites à l'eau froide, de la chaîne du froid inexistante.

les éclairs sont stockés de 10 heures à 17 heures dans des températures de 20 à 30 degrés. Une pâtissière gréviste

La responsable de de Saveurs Boulangères reconnait des conditions sanitaires dégradées mais explique qu'elle fait fait ce qu'elle peut, 3 ans après avoir repris l'entreprise qui était en redressement judiciaire.

j'ai acheté cette entreprise dans cet état là, en 3 ans j'ai essayé de faire un maximum, après, c'est que 3 ans... Paula Roser, responsable de Saveurs Boulangères

Saveurs Boulangères fabrique du pain et des pâtisseries pour la grande distribution, une cantine de collège, des maisons de retraite et des maisons d'arrêt.Les grévistes en appellent à l'intervention du préfet.