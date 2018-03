17 000 chèques de 150 euros en moyenne vont être envoyés aux familles les plus démunis de Savoie pour les aider à payer leurs factures d'eau et de chauffage. Ce nouveau dispositif remplace des réductions déjà existantes sur les factures.

Savoie, France

Attention à ne pas mettre le prospectus à la poubelle. D'ici fin avril, 17 000 foyers savoyards vont recevoir un chèque dans leur boîte aux lettres. Un chèque d'en moyenne 150 euros pour les aider à payer les factures de gaz, d'électricité, de fioul ou de bois.

Changer la chaudière ou les fenêtres pour du plus économique

Ce nouveau dispositif d'aides sociales remplace les tarifs sociaux actuels, c'est-à-dire les réductions sur les factures de gaz et d'électricité seulement, pour les familles défavorisées. Ces chèques pourront également payer le changement de chaudière pour une plus économique ou l'installation de double vitrage. Ils pourront compléter d'autres aides comme le crédit d'impôts sur ce genre de travaux coûteux.

Le département et l'Etat ont voulu élargir le dispositif d'aide à plus de personnes. Seulement 3,2 millions de bénéficiaires pour les réductions sur factures contre 4 millions pour les chèques au niveau national. L'ancienne aide était trop contraignante. Il fallait en faire la demande et être également bénéficiaire de la CMU de l'ACS ou avoir un revenu à l'année inférieur à 2500 euros.

Condition gagner moins que 7 700 euros par an

Pour les chèques, pas besoin de faire la demande. Il arrive automatiquement une fois par an dans les boites aux lettres pour les familles qui gagnent moins de 7 700 euros par an, c'est à dire 650 euros par mois. Pour les plus démunis, le chèque peut aller jusqu'à 230 euros, de quoi payer quelques mois de chauffage, l'hiver.

Les prestataires de service et différents fournisseurs d'énergie sont dans l'obligation de recevoir les chèques.