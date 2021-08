Savoie : Alpina inquiet face à une pénurie mondiale de blé dur

Une pénurie de blé dur se profile au niveau mondial et la hausse des prix du blé a déjà des conséquences en Savoie au sein de l'entreprise Alpina. Les crozets et les autres pâtes pourraient coûter plus cher dans les mois qui viennent.

Les célèbres crozets fabriqués par Alpina en Savoie pourraient bien coûter plus cher dans les mois qui viennent à cause d'une pénurie mondiale de blé dur. Les cours de cette matière première ont augmenté de plus de 30 % en quelques semaines. "Tous nos produits sont impactés", raconte Jean Philippe Lefrançois, le directeur d'Alpina. "Très clairement nous sommes inquiets."

Tous les voyants sont au rouge au niveau des marchés mondiaux

Des récoltes très mauvaises

Cette pénurie de blé dur s'explique par les phénomènes météo extrêmes de ces derniers mois : la pluie en Europe, et la sécheresse au Canada avec ce dôme de chaleur qui a fait monter les températures jusqu'à 50 degrés au mois de juillet. "Les récoltes ne sont pas terminées au Canada mais elles s'annoncent mal. Ça va avoir des conséquences chez nous", s'inquiète le directeur d'Alpina.

Une vrai menace pour l'entreprise

Alors il passe son été à négocier avec les agriculteurs pour acheter du blé moins cher, mais aussi avec les distributeurs comme par exemple les supermarchés. Dans les rayons, la hausse du prix pour le consommateur va vite se voir selon ce professionnel : "Si on prend un paquet de pâtes d'un euros, aujourd'hui la hausse va être de dix centimes. Mais si le cours du blé qui est aujourd'hui estimé à 400 euros la tonne passe à 500 euros, la hausse pour le consommateur sera plutôt de 20 centimes du kg", explique-t-il avant de nuancer en précisant que cette hausse ne se verra que dans quelques mois.

Pour le consommateur l'augmentation du prix se compte donc en centimes d'euros, mais pour Alpina, qui achète 3 000 tonnes de blés par mois la facture s'annonce bien plus salée. "_Si la tonne de blé coûte 100 euros de plus, nous dépensons 300 000 euros de plus par mois. C'est énorme pour nous." C_ette situation rappelle des souvenirs à Jean-Philippe Lefrançois. En 2007 Alpina avait déjà été placé en procédure de sauvegarde lors d'une pénurie de blé dur.